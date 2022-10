W ramach swojej kampanii walki ze współdzielonymi kontami Netflix dodaje możliwość przeniesienia swojego spersonalizowanego profilu na nowo utworzone konto.

Transfer profile

W poniedziałek Netflix ogłosił wprowadzenie nowej funkcji, która pomoże nam „zabezpieczyć” nasze profile na współdzielonych kontach. Po kilku miesiącach testów w Chile, Kostaryce i Peru, na całym świecie pojawiła się opcja przeniesienia „spersonalizowanych rekomendacji, historii oglądania, Mojej Listy, zapisanych gier i innych spersonalizowanych ustawień” ze starego konta no nowo stworzone.

W skrócie z poziomu naszego profilu na Netflixie będziemy mogli założyć zupełnie nowe konto, na które zostanie przeniesiona cała zawartość tego właśnie profilu. Ponadto na dotychczasowym koncie pozostanie swoista „kopia zapasowa” profilu, o ile nie zdecydujemy się jej później usunąć.

Funkcja przeprowadzi nas przez cały proces za rączkę nie szczędząc przy tym optymistycznych wskazówek, które na pewno obudzą śmiech w wielu dotychczasowych użytkownikach współdzielonych kont. W końcu jak się nie uśmiechnąć kiedy telewizor gratuluje ci zostania wreszcie „(…) właścicielem własnego konta i zachowania wszystkiego co kochasz w tym profilu.”

A komu to potrzebne?

Przede wszystkim potrzebne Netflixowi, bo eliminuje jeden z powodów dla których ludzie mogą mieć niechęć do założenia swojego konta, tylko wolą zostać przy współdzielonym na którym funkcjonują od lat. Opcja przeniesienia profilu wytrąca ten powód z ręki. Czy jednak jest to mocny argument? Niespecjalnie.

Według koncernu ponad 100 milionów gospodarstw domowych uzyskuje dostęp do usługi przy pomocy współdzielenia konta, co wiąże się ze zmniejszonym zyskiem Netflixa. Zlikwidowanie procederu udostępniania haseł jest jednym z głównych celów nad, którymi pracuje obecnie firma. Testy w Ameryce Południowej, które obejmowały opcję Transfer profile, badały też kilka innych funkcji, które jak na razie nie weszły do użytku. Była to możliwość dodania do konta dodatkowego domu, dodatkowa opłata za nadmiarowego użytkownika albo konieczność użycia kodu weryfikacyjnego. Testowano je tak samo jak zapowiedzianą na 3 listopada opcję pakietu z reklamami. Do tej pory jednak Netflix nie zdecydował się na ich wykorzystanie.

Oczywiście są też inne powody powstania tej funkcji i Netflix ewidentnie chce abyś to na nich skupił się gdy o niej pomyślisz. Użytkownicy, którzy dzielą konto z partnerem, współlokatorem albo rodzicami mogą zechcieć oddzielić swój profil w wypadku przeprowadzki lub rozstania. Dzięki Transfer profile, nie będzie trzeba zaczynać od surowego konta w przypadku zmiany sytuacji życiowej, która zmusi nas do zerwania lub ograniczenia kontaktu z osobą z którą współdzieliliśmy konto. W takim wypadku funkcja ta wydaje się bardzo przydatna.

Źródło: theverge.com