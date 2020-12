Komfortowa myszka to obowiązkowy element do grania i pracy, a DM6 Holey Trio to ciekawa konstrukcja z aż trzema metodami połączenia. Ruszyła kampania Kickstarter z promocyjną ceną sprzętu od Dream Machines.

Nieważne, czy próbujesz swoich sił w sieciowych strzelankach, marzą Ci się turnieje League of Legends, czy zwyczajnie grasz samotnie we wciągające gry na PC. W każdej z opcji przyda się wygodna myszka, z dobrym sensorem i ergonomicznym kształtem. Jeśli nie do końca się z tym zgadzasz, sięgnij choć raz po gryzonia z wyższej półki - prawdopodobnie szybko zmienisz zdanie.

Firma Dream Machines jest często kojarzona z modelami laptopów dla graczy ze średniej i wysokiej półki, zapewniając podzespoły zdolne dać radę nawet najnowszym i najbardziej wymagającom grom AAA. W swoim portfolio mają też udane modele myszek dla graczy, o dobrych parametrach, takich jak sensory z wysokim DPI, czy optymalną wartość LOD (lift off distance - ignorowanie ruchu po oderwaniu myszy od podkładki). Od kilku dni oferują w ramach kampanii Kickstarer DM6 Holey Trio - nowego gryzonia z przydatnymi funkcjami.

DM6 Holey Trio, czyli lekkość użytkowania

Najnowszy projekt firmy zapowiada się niezwykle interesująco. Już na pierwszy rzut oka widać "podziurawiony" design, który powoli staje się coraz bardziej popularny. Przekłada się on na niską wagę (w tym wypadku jedynie 79 gramów), która sprawia, że możliwe są bardziej płynne i szybkie ruchy dłonią. Dla porównania: popularny Logitech G502 waży 121 gramów, a Razer DeathAdder Essential: 96 gramów.

Kolejnym istotnym elementem jest sensor PixArt 3370 o regulowanej rozdzielczości do 16000 DPI. To standardowa wartość dla gamingowych myszek z górnej półki i z pewnością świetnie sprawdzi się w grach. Producent chwali się też kompatybilnością z różnymi systemami - poza Windowsem, DM6 Holey Trio nada się też do obsługi MacBooka i komputera z Linuksem na pokładzie.

Jedna myszka z trzema sposobami komunikacji

Jedną z najważniejszych innowacji jest jednak sposób połączenia. Jak sama nazwa wskazuje, "dziurkowane trio" gdzieś musi kryć cyfrę 3. Dlatego też w tym wypadku można połączyć się klasycznie, poprzez kabel USB - USB C, ale również na dwa sposoby bezprzewodowej transmisji. Jeden z nich to Bluetooth, a drugi to połączenie RF, za pomocą dołączonego mini odbiornika na USB.

Trzeba przyznać, że niewielka waga, solidny czujnik i - co najważniejsze - połączenie zalet myszy przewodowej i bezprzewodowej sprawiają, że warto zainteresować się DM6 Holey Trio. Biorąc pod uwagę, że w ramach kampanii Kickstarer, która już zdołała zebrać 100% zakładanego celu (a są jeszcze dodatkowe rzeczy do oblokowania), a która potrwa do 10 stycznia 2021, sprzęt jest oferowany w promocyjnej cenie, gracze powinni zastanowić się nad sprawieniem sobie noworocznego prezentu.

Czytaj więcej o sprzęcie do gier: