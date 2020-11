Czy można złożyć PC w cenie Xbox Series X? Czy zaoferuje taką samą wydajność? To pytania, które pewnie niejednemu z nas, graczy, nie pozwalają zasnąć. Postanowiliśmy temat zgłębić i oto nasze wnioski.

Jak wygląda PC w cenie nowej konsoli?

Nowe konsole dopiero co zadebiutowały, ale już teraz wiemy, że łączy je jedna wspólna cecha – bardzo przystępna cena. Biorąc pod uwagę galopującą inflację można śmiało powiedzieć, że to jedne z najtańszych konsol, jakie kiedykolwiek zaprezentowano. A jak wynika z naszych testów, zarówno Xbox Series X, jak i PlayStation 5, oferują jeden z największych skoków tak zwanej „jakości życia” - dzięki temu, że tak bardzo upodobniły się do PC (np. przez obecność dysków SSD).

Czy można złożyc komputer w cenie Xbox Series X albo PS5?

Tradycyjnie, tak jak przy okazji każdej poprzedniej premiery „next-genów”, nasuwa się pytanie – czy można w tej samej cenie złożyć porównywalnie wydajny komputer do grania? Cóż, odpowiedź tym razem brzmi „nie”. Dziękujemy za uwagę.

Ale gdyby tak nieco nagiąć zasady...

Konsola czy PC w podobnej cenie

Przy cenie 2250 zł absolutnie nie ma szans na złożenie PC, którego w ogóle będzie można nazwać gamingowym. Zwłaszcza jeżeli cena ma uwzględniać koszt montażu, licencje na Windows 10, adapter Wi-Fi oraz pada. I ten stan rzeczy raczej szybko się nie zmieni, więc postanowiliśmy nieco wyrównać szanse.

Nowe konsole są rewelacyjnie wycenione i szukając nowego sprzętu do grania, nie znajdziemy nic bardziej opłacalnego

Biorąc po uwagę, że nowy Xbox pozwala rozbudować przestrzeń dyskową o 1 TB, postanowiliśmy z tej opcji skorzystać. A jako że na konsoli najlepiej bawić się w duecie, to do porównania wybraliśmy zestaw z dwoma padami, dostępny w cenie 2550 zł.

Xbox Series X czy komputer do 4 tys. zł?

Ostatecznie doliczyliśmy rok usługi Game Pass, która nie tylko pozwala grać online, ale również daje dostęp do dużej bazy darmowych gier. Finalnie podniosło to koszt zakupu konsoli do kwoty 4000 zł i w tej cenie spróbowaliśmy złożyć PC, który ma konsoli dorównać :)

Jak w takim "optymistycznym" przypadku wygląda PC w cenie konsoli?

Zadanie i tak nie było proste. Na wstępie odliczyliśmy koszt zakupu licencji elektronicznej na system operacyjny oraz koszt montażu w sklepie zestawu, wybranego na potrzeby tego eksperymentu. Zmniejszyło to nasz budżet do nieco ponad 3600 zł. Kolejno, aby zrównać się funkcjonalnością z przeciwnikiem, do koszyka wrzuciliśmy dwa pady Genesis Mangan 200.



Pady te są bardzo przyjaźnie wycenione, a jednocześnie nadal nie można się przyczepić do ich wykonania i możliwości.

Po odjęciu kosztu padów zostało równo 3500 zł na podzespoły naszego PC, który, przypominamy, musi dysponować co najmniej 1,5 TB dyskiem SSD (tyle mniej więcej mamy dostępne w przypadku Xboxa Series X po dołożeniu rozszerzenia). Od razu przyznamy się, że nie planujemy w naszym zestawie stosować napędu optycznego, ponieważ on do grania na PC potrzebny nie jest. Postawiliśmy za to na, podobny do nowego Xboxa, mały rozmiar obudowy.



Cóż – do rozmiarów Xbox Series X nadal bardzo dużo brakuje, ale tutaj nawet mini-ITX nie dałby rady nawiązać walki.

Nie zwodząc Was już dłużej, poniżej przedstawiamy pełną specyfikację komputera, na jaki starczyło nam budżetu. Tutaj znajdziecie również cały zestaw, z wyjątkiem systemu: link do omawianego zestawu PC.

Specyfikacja PC w cenie konsoli (z dodatkowym dyskiem) względem Xbox Series X

Urządzenie: Zestaw PC X-Box Series X Procesor: Intel Core i5-10400F

6 rdzeni (12 wątków)

2,9-3,4 GHz AMD Zen 2;

8 rdzeni (16 wątków)

3,6-3,8 GHz Płyta główna: MSI H410M PRO b/d Pamięci: 16 GB DDR4 2666 MHz

CL16 (2x 8GB) łącznie 16 GB GDDR6

10 GB @ 560 GB/s

6 GB @ 336 GB/sl

(współdzielona z GPU) Dyski: Kingston A2000 500 GB

(M.2 NVMe PCI-E Gen 3)

GoodRAM CL100 960 GB

(SATA SSD) Wbudowany dysk: 1TB

NVMe PCI-E Gen 4

Seagate Storage Expansion Card 1 TB Karta graficzna: GTX 1660 Super

6 GB GDDR6 AMD RDNA 2 GPU

52 CUs 1.825 GHz Zasilacz: SilentiumPC Vero L3;

600 W b/d Komunikacja: 1 GbE LAN;

Wi-Fi 5 (AC1300) 1 GbE LAN;

Wi-Fi 5 (AC1900) Chłodzenie: wentylator 80 mm

CPU - BOX

GPU - 70 mm + 90 mm 130mm Wymiary obudowy: 184 x 359 x 351 mm 151 x 151 x 301 mm

Warunek pojemności dysków SSD został spełniony, ale czy reszta PC jest w stanie zrównać się, chociaż w teorii, wydajnością z konsolą? Zacznijmy od CPU. Tutaj sprawa pozornie jest prosta – podstawowy 6-rdzeniowy i 12-wątkowy Core i5 na papierze wypada blado przy 8-rdzeniowym i 16-wątkowym CPU od AMD, opartym o architekturę Zen 2. Jeżeli jednak przyjmiemy, że odpowiednikiem CPU w Xboxie jest Ryzen 7 3700X i sprawdzimy, jak oba procesory radzą sobie w testach, to okazuje się, że często idą łeb w łeb.

Niemniej prowadzenie tu obejmuje konsola, zwłaszcza że jej system z pewnością mniej obciąża procesor, niż znacznie bardziej wszechstronny Windows 10. W przypadku pamięci operacyjnej ciężko porównywać oba systemy – AMD postawiło na unifikację RAM i procesor czerpie sobie 16 GB pamięci z układu graficznego. Możemy jedynie domyślać się, że 6 GB wolniejszej pamięci jest dedykowane do pracy jako pamięć operacyjna, a reszta jako pamięć graficzna.

Architektura konsol, jakkolwiek obecnie bardzo zbliżona do PC, nie pozwala na bezpośrednie porównania na podstawie samych parametrów – zwykle jednak można dosyć celnie oszacować tą metodą potencjał wydajności konsol

Ale właśnie - karta graficzna. Tutaj nowa konsola bezlitośnie atakuje naszego PC-ta. Nowe układy graficzne, oparte o RDNA 2, nadal pozostają tajemnicą, ale jeżeli wierzyć prezentacjom AMD, to można zakładać, że wydajnością w grach Series X będzie oscylować w okolicy RTX 2080 Super lub może nawet nowego RTX 3070. Porównanie z naszym GTX 1660 Super to jak walka Chucka Norrisa z Najmanem.

Blisko 2x wyższa wydajność oraz obsługa śledzenia promieni jednoznacznie wskazują, że zwycięzcą pod względem graficznym będzie nowa konsola Microsoftu. Sam Ray Tracing mogliśmy na siłę upchnąć w naszą maszynę (np. wybierając słabszy procesor), ale RTX 2060, z jakim byśmy skończyli, niewiele by tu poprawił (a już dzisiaj średnio się nadaje do grania z aktywnym RT). Z drugiej strony nie ulega wątpliwości, że wydajność śledzenia promieni na RDNA 2 znacznie odstaje od tego, co oferują najnowsze karty RTX - widać to choćby w porównaniach tej funkcji w Watch Dogs Legion.

Czy w 2020 roku można złożyć PC w cenie Xbox Series X, dotrzymującego konsoli kroku?

Okazało się, że nawet nieco dając fory zestawowi PC (przez uwzględnienie w cenie konsoli absurdalnie drogiego rozszerzenia dysku i drugiego pada, oraz Windowsa z szufalady znajomego), ten nie miał szans pod względem oferowanej płynności i jakości grafiki. To oczywiście z czasem będzie się zmieniać (ale konsole też będą tanieć), a jeżeli uwzględnimy roczny abonament na Game Pass, to dość szybko suma wydatków na konsolę dogoni zestaw PC, który pokona ją wydajnością. Niemniej – mając teraz do wydania 2,5 tysiąca, a nawet 4 tysiące złotych, po prostu nie kupimy niczego lepszego do grania niż nowa konsola (niezależnie czy to PS5 czy XSX).

Zestaw PC Cena Intel Core i5-10400F 705 zł MSI H410M PRO 339 zł 16 GB DDR4 2666 MHz CL16 259 zł Kingston A2000 500 GB M.2 289 zł GoodRAM CL100 960 GB SATA 379 zł GTX 1660 Super 6GB 1199 zł SilentiumPC Vero L3 600 W 239 zł Wi-Fi 5 AC1300 85 zł Krux Trek 109 zł 2 pady Genesis Mangan 200 98 zł montaż i system operacynjny 300 zł suma 4001 zł

Należy mieć na uwadze, że PC to nie tylko granie – nasze porównanie dotyczy tylko sytuacji, w której wydajnego PC faktycznie nie potrzebujemy, bo do innych czynności i pracy wystarczy laptop albo tablet

Leżącego nie wypada kopać, ale dodamy jeszcze, że porównywany zestaw nie tylko gorzej się prezentuje i zajmuje więcej miejsca, ale również pobiera więcej prądu oraz wydziela więcej ciepła (mocniej też hałasując). Na dodatek wybrane przez nas pady oczywiście nie mają startu do tych od Microsoftu czy pada do PS5, a i tak wypadałoby jeszcze dokupić myszkę i klawiaturę.

Wszystko powyższe to oczywiście akademickie rozważania. Bardzo możliwe jednak, że w niedalekiej przyszłości pokusimy się faktycznie o zbudowanie i przetestowanie takiego zestawu, podobnie jak zrobiliśmy to z PS5 na długo przed jego premierą. Dajcie znać, co sądzicie o takim pomyśle :)

A gdyby tak laptopa w cenie konsoli kupić…

Nie!