Firma Riot Games, twórcy m.in. świetnie przyjętej gry z gatunku MOBA – League of Legends mogą uznać rok 2020 za udany. Po premierze Valorant oraz Legends of Runettera nadszedł czas na kolejną grę, tym razem z gatunku RPG.

Ruined King: A League of Legends story zobacz kolejny trailer

Fani League of Legends mogli być zaskoczeni informacją, że gra Ruined King: A League of Legends story została opóźniona do 2021 roku. Jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bowiem podczas tegorocznej edycji The Game Awards, mogliśmy zobaczyć kolejny trailer, pokazujący urywki z rozgrywki. Zobaczcie sami:

Ruined King: A League of Legends story – główne założenia

Riot zapewnił, że gra będzie miała wciągającą fabułę, jak na pełnoprawnego RPG-a przystało. Produkcja została osadzona w Runeterrze, a konkretnie w Bilgewater i Shadow Isles. Gracze mogą swobodnie eksplorować świat, rozmawiać z postaciami niezależnymi, a także rozwiązywać zagadki i omijać pułapki. Niektóre łamigłówki i przeszkody można pokonać tylko dzięki umiejętnościom niektórych Bohaterów, na przykład użycie tarczy Brauma do rozbicia ścian.

Walka ma się odbywać w systemie turowym. Jak można zauważyć na powyższym zwiastunie, bohaterowie na zmianę rzucają umiejętności, a dodatkowo, podczas walki mogą używać przedmiotów i zdolności pasywnych. Zdobywanie kolejnych poziomów daje punkty do zwiększania statystyk, takich jak atak, obrona, uniki i szansa na trafienie krytyczne.

Mieszanie i dopasowywanie Bohaterów w celu odkrywania unikalnych synergii jest kluczem do sukcesu, a rozwijanie ich talentów za pomocą run i ulepszeń umiejętności, a także wyposażanie ich w ogromny arsenał broni, zwiększa wszechstronność Bohaterów. Ruined King zawiera szereg działań pobocznych, w tym zadania poboczne, bestiariusz, czy arenę bitewną.

