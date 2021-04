Na AliExpress trwa wielka rocznicowa wyprzedaż. Z tej okazji gamingowe i biznesowe laptopy Machenike & Machcreator są dostępne w zdecydowanie niższych cenach. Czy warto się nimi zainteresować?

Laptopy Machenike & Machcreator. Przepraszam, jakie laptopy?

Zupełnie nas nie zdziwi, jeśli wcześniej nie słyszeliście o marce Machenike & Machcreator. Ale… jej laptopy trafiły w nasze ręce i już je testujemy. Nie zdradzimy wam jeszcze wszystkiego, ale wstępnie możemy stwierdzić, że to naprawdę fajne komputery. Bazują na Clevo, przychodzą z intuicyjnymi w obsłudze i funkcjonalnymi narzędziami konfiguracyjnymi, a i do jakości wykonania nie możemy mieć większych zarzutów. W środku zaś drzemią sprawdzone podzespoły, więc i o to nie trzeba się martwić.

Co można kupić taniej niż zwykle? Biznesowe i gamingowe laptopy na AliExpress

11. urodziny AliExpress to czas, w którym najpopularniejsze laptopy Machenike & Machcreator staniały nawet o jedną czwartą. Graczy mogą zainteresować konstrukcje z i-siódemką 10. generacji oraz grafiką GeForce GTX 1650 lub GTX 1650 Ti. Szybkie SSD, podświetlane klawiatury, niezłe wyświetlacze, a (w przypadku tych droższych modeli) także metalowe ramy, to kolejne cechy, na jakie można liczyć.

Jeżeli natomiast szukasz sprzętu do pracy, to zerknij na laptopy spod znaku Machcreator, a przede wszystkim na ten najlepiej wyposażony z dopiskiem „E”. Jego sercem jest procesor Core i5 11. generacji, a do tego możesz liczyć na obsługę Wi-Fi 6, na 15-godzinny czas działania między ładowaniami, na podświetlaną klawiaturę ułatwiającą pracę po zmroku i na niewielką wagę, która również przecież nie jest bez znaczenia.

W promocji znajdziesz między innymi takie konfiguracje:

Machenike F117-V – Core i7-10750H / GTX 1650 Ti / 8 GB RAM / 512 GB SSD – 1020,92 dol. (taniej o 18%)

Machenike T58-V – Core i7-10750H / GTX 1650 Ti / 8 GB RAM / 512 GB SSD – 976,70 dol. (taniej o 20%)

Machenike T90 – Core i7-10750H / GTX 1650 / 8 GB RAM / 512 GB SSD – 911,59 dol. (taniej o 27%)

Machenike T58-V – Core i5-10200H / GTX 1650 / 8 GB RAM / 512 GB SSD – 806,79 dol. (taniej o 23%)

Machcreator-E – Core i5-11300H / Iris Xe / 8 GB RAM / 256 GB SSD – 788,76 dol. (taniej o 21%)

Machcreator-A – Ryzen 5 4500U / Radeon / 8 GB RAM / 256 GB SSD – 655,31 dol. (taniej o 25%)

Machcreator-A – Core i3-10110U / Intel UHD / 8 GB RAM / 256 GB SSD – 507,83 dol. (taniej o 26%)

Na koniec ważna informacja: choć mówimy o chińskim sklepie, to większość z przecenionych laptopów może trafić do ciebie z polskiego magazynu wysyłkowego. To nie tylko przyspiesza transport, ale też eliminuje wszelkie kłopoty związane z opłatami celnymi. AliExpress przyjmuje też złotówki, więc nie ma problemu.

Artykuł powstał we współpracy z Machenike & Machcreator.

