Przed wami wideo recenzja laptopa ASUS Zenbook Flip 13 UX363 – lekkiego, wytrzymałego, z ekranem OLED i Intel Tiger Lake na pokładzie. Nieźle co?

Zapotrzebowanie na niewielkie, lekkie, ale całkiem wydajne laptopy jest zawsze na wysokim poziomie. Firma ASUS ma swoim portfolio wiele niesamowitych laptopów, jak choćby testowany niedawno na naszych łamach ROG Flow X13 (wyposażony w zewnętrzną kartę graficzną GeForce RTX 3080), czy też potężny, dwuekranowy Zephyrus Duo 15 SE GX551. W ofercie ASUSa znalazło się też miejsce na coś mniejszego - ale zdecydowanie nie mniej ciekawego.

ASUS Zenbook Flip 13 UX363 - wideo recenzja

A mowa oczywiście o tytułowym ASUS Zenbook Flip 13 UX363 - konwertowalnym laptopie premium, który pomimo niewielkich rozmiarów (ekran 13,3 cala) i wagi (tylko 1,3 kilograma) potrafi zaimponować praktycznie w każdej kwestii. Nie dość, że wyposażono go w ekran OLED, to wewnątrz kryje się najnowszy procesor Intela, czyli Tiger Lake z bardzo dobrą zintegrowaną grafiką Intel Xe. Jest to również maszynka zgodna z certyfikatem Intel EVO.

Tej fajnej maszynce miała okazję przyjrzeć się Asia i zobaczcie co też ciekawego ma o nim do powiedzenia:

Cóż, przyznacie, że jest to naprawdę ciekawa maszyna. Nie dość, że można ją wszędzie ze sobą zabrać, to jeszcze oferuje odpowiednią wydajność i wyposażenie. Naturalnie należy pamiętać, że to laptop klasy premium - połączenie tych wszystkich zalet skutkuje wysoką ceną, bowiem ASUS Zenbook Flip 13 UX363 - w tej najbardziej "wypasionej" specyfikacji - kosztuje obecnie około 7 tysięcy złotych. Ceny wersji nieco słabiej wyposażonych zaczynają się poniżej 4000 złotych. Otrzymamy jednak sprzęt, które z powodzeniem będzie mógł nam służyć przez dłuższy czas.

Artykuł powstał we współpracy z firmą ASUS

Może Cię również zainteresować: