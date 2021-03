ASUS ROG Flow X13 to lekki i wydajny laptop, który dodatkowo został wyposażony w zewnętrzną kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3080. Jeśli suche testy Ci nie wystarczają, zobacz nasze wideo!

4,8/5 Plusy - niewielki i lekki konwertowalny laptop z ekranem dotykowym; - ekran 13,3 cala o proporcjach 16:10 i rozdzielczości 3840 x 2400 z Gorilla Glass; - bardzo wydajny procesor AMD Ryzen 5980HS i GeForce GTX 1650; - zewnętrzna grafika GeForce RTX 3080 (stacja ROG XG Mobile) z dodatkowymi portami; - 32 GB pamięci 4266 MHz; - SSD NVMe 1 TB; - Wi-FI 6 i BT 5.2; - czytnik linii papilarnych w włączniku; - lekki 100-watowy zasilacz USB C; - podświetlana klawiatura; - podkładka w zestawie Minusy - wysoka cena; - dobrze słyszalny system chłodzący; - obudowa pod ekranem potrafi mocno się nagrzewać

Jeśli przegapiliście nasze testy ASUS ROG Flow X13, to przypominamy - to niewielki laptop konwertowalny z 13-calowy ekranem, który kryje w swoim wnętrzu naprawdę ciekawe podzespoły. Wiadomo, liczy się wnętrze, ale w tym przypadku... nie tylko. Ten bowiem laptop może być wyposażony również w zewnętrzny moduł ASUS ROG XG Mobile, gdzie znajdziemy naprawdę mocną kartę graficzną. Otrzymujemy więc laptopa, którego zabierzemy wszędzie bez problemu, a po powrocie do domu możemy go podłączyć do zewnętrznej karty graficznej zamieniając go w gamingowe monstrum.

Do testów otrzymaliśmy model w najwydajniejszej edycji Supernova - wyposażony w procesor AMD Ryzen 9 5980HS, dedykowany układ graficzny GeForce RTX 1650 oraz zewnętrzną kartę GeForce RTX 3080 (w wersji mobilnej), która znajduje się wewnątrz stacji ASUS ROG XG Mobile. Dzięki zewnętrznej karcie graficznej RTX możemy poznać zarówno rozkosze ray-tracingu, jak i technologii DLSS. Korzystając z okazji możecie sprawdzić, co dają te obie technologie w grze Cyberpunk 2077.

ASUS ROG Flow X13 - wideo test

Jeśli po naszych testach laptopa wciąż czujesz niedosyt i chciałbyś naocznie przekonać się o zaletach tego rozwiązania, to zapraszamy do naszego materiału wideo!

Czy inni producenci laptopów pójdą śladem ASUSa, czy też Flow X13 pozostanie znakomitą, ale mimo wszystko - tylko ciekawostką? Dajcie znać w komentarzach!

