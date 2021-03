Szukacie możliwie najwydajniejszego laptopa, który będzie mógł zastąpić dobrej klasy komputer stacjonarny? Jeżeli tak, to warto zainteresować się nowymi modelami Hyperbook GTR – producent przygotował odświeżone wersje o mocarnej specyfikacji.

Modele Hyperbook GTR zaliczają się do konstrukcji typu DTR (Desktop Replacement) – to najwydajniejsze laptopy, które sprawdzą się jako sprzęt do gier lub mobilne stacje robocze. Czym wyróżniają się nowe modele?

Laptopy Hyperbook GTR z nowymi procesorami Intela i kartami Nvidii

Nowe modele Hyperbook GTR też zaliczają się do 17,3-calowych konstrukcji. Producent zastosował tutaj lepszy ekran – to panel IPS o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px) i odświeżaniu 300 Hz, który dodatkowo oferuje wsparcie dla technologii G-Sync. Na uwagę zasługuje również podświetlana klawiatura z wydzielonym blokiem numerycznym. Taka konfiguracja powinna zatem spełnić oczekiwania najbardziej wymagających graczy.

Skoro mówimy o topowym laptopie do grania, nie mogło zabraknąć topowych podzespołów. Użytkownik ma możliwość wyboru desktopowego procesora Intel Core 10. lub Core 11. generacji (w tym Core i9-10900K lub Core i9-11900K), 8 – 128 GB pamięci o taktowaniu nawet 3200 MHz, a także do 4 dysków SSD M.2.

Prawdziwym hitem jest karta graficzna. W zależności od konfiguracji może być to GeForce RTX 3070 z 8 GB pamięci VRAM (wersja o limicie TGP 140 W) lub topowy GeForce RTX 3080 z 16 GB pamięci VRAM (wersja o limicie TGP 165 W). Wysoki limit mocy daje gwarancję, że sprzęt nie będzie sztucznie ograniczany. Producent zastosował wydajny układ chłodzenia, ale za dopłatą można wybrać jeszcze bardziej zaawansowany model i lepszą pastę termoprzewodzącą.

Całość zamknięto w solidnej obudowie z aluminiową pokrywą matrycy i palmrestem. Warto jednak zaznaczyć, że Hyperbook GTR nie należy do zbyt kompaktowych konstrukcji – sprzęt ma 43,5 mm grubości, a jego waga z baterią to aż 4,5 kg (w zestawie są jeszcze dodawane dwa zasilacze 280 W).

Ile kosztuje najwydajniejszy laptop Hyperbook?

Hyperbook GTR, podobnie jak inne modele producenta, można skonfigurować stosownie do swoich potrzeb. Podstawowa konfiguracja to koszt 10 999 złotych, a za najbardziej wypasioną trzeba wyłożyć już około 27 000 złotych.

Obecnie model GTR można zamawiać w przedsprzedaży, realizacja zamówień przewidziana jest na 7 kwietnia.

