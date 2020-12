Posiadacze konta w sklepie Epic Games Store mogą odebrać kolejną darmową grę. Tym razem to The Long Dark, w którym królują zimowe krajobrazy.

The Long Dark do pobrania na Epic Games Store

Epic Games Store na dobre rozkręcił się już ze świąteczną wyprzedażą. Właśnie w jej ramach trwa akcja, która pozwala każdego dnia zgarniać darmową grę. Po Cities: Skylines oraz Oddworld: New 'n' Tasty przyszła kolej na trzecią propozycję - The Long Dark.

To gra eksploracyjno-survivalowa, niektórzy określają ją też jako symulator przetrwania. Trafnie, bo zadaniem gracza jest tutaj właśnie odkrywanie świata oraz przetrwanie. Nie jest to łatwe, bo trzeba pomóc bohaterowi, który po katastrofie samolotu znalazł się w dzikich rejonach północnej Kanady. Nieprzyjazna pogoda, brak pożywienia, niebezpieczne zwierzęta i zagadka do rozwiązania w tle tego wszystkiego to niezbyt dobrze brzmiące połączenie, ale przekładające się na wciągającą i wymagającą rozgrywkę.

Jakie darmowe gry udostępni jeszcze Epic Games Store?

The Long Dark spotkał się z ciepłym przyjęciem, średnia ocen sięgnęła 77% wśród recenzentów oraz 65% wśród graczy (za metacritic). Premiera miała miejsce w 2017 roku. Zainteresowani? Pamiętajcie, że oferta obowiązuje tylko do jutra do godziny 17:00, wtedy The Long Dark zastąpi inna gra.

Jaka? W sieci można trafić na całą listę. Jest o tyle warta wzmianki, że pierwsze trzy propozycje okazały się trafne. Prawdopodobnie zatem czekają nas jeszcze następujące darmowe gry:

Defense Grid

Alien: Isolation

Metro 2033

Tropico 5

Inside

Darkest Dungeon

My Time at Portia

Night in the Woods

Stranded Deep

Solitairica

Torchlight II

Jurassic World Evolution

I jak, widzicie tutaj coś dla siebie?

