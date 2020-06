Jak dobrze schłodzić komputer? Firma Deepcool przygotowała zestaw trzech wentylatorów MF120 GT – to propozycja, która nie tylko poprawi cyrkulację powietrza, ale też ożywi wnętrze komputera.

Deepcool MF120 GT poprawi wentylację i ożywi wnętrze PC

Zestaw obejmuje trzy wentylatory Deepcool MF120 GT – to 120-milimetrowe modele, które wyróżniają się dwuwarstwowymi łopatkami oraz wytrzymałym łożyskiem HDB. W sam raz, by dołożyć je do standardowego wyposażenia obudowy.

Producent chwali się, że nowe modele zapewniają odpowiedni kompromis między osiągami a poziomem generowanego hałasu (według specyfikacji, przy maksymalnej prędkości obrotowej mają one nie przekraczać 35 dB). W zestawie jest dodawany adapter, który pozwala obniżyć obroty i zmniejszyć głośność do 29,5 dB.

Wentylatory z podświetleniem RGB LED

Głównym atutem modeli MF120 GT jest efektowne wzornictwo. Producent postawił na unikalny kształt ramek w kształcie litery X, a do tego zastosował adresowalne podświetlenie RGB LED.

Efektami świetlnymi można sterować za pomocą dodawanego kontrolera lub oprogramowania płyty głównej – lista kompatybilności obejmuje systemy ASRock Polychrome Sync, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light, a także Razer Chroma.

Cena i dostępność wentylatorów Deepcool MF120 GT

Wentylatory Deepcool MF120 GT trafią do sprzedaży jeszcze w tym kwartale. Zestaw 3-w-1 (trzy wentylatory i kontroler podświetlenia) będzie kosztowałć około 265 złotych.

Źródło: Deepcool

