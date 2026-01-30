Zbudowali swój dom. Użyli do tego Lego

Dwaj bracia zbudowali wierną replikę rodzinnego domu z ok. 17 tys. klocków Lego. Projekt pokazali w sieci na platformie Reddit i szybko zdobyli uznanie społeczności.

Lego od dziesięcioleci utrzymuje swoją pozycję na rynku. Jednym z powodów sukcesu jest jego atrakcyjność dla wielu pokoleń. Podczas gdy dzieci uwielbiają budować modele Lego, firma wypuszcza zestawy dla dorosłych, liczące tysiące elementów.

Lego prowadzi nawet własny program "Pomysły", który daje kreatywnym fanom możliwość uzyskania akceptacji swoich projektów i stania się oficjalnymi produktami. Biorąc pod uwagę popularność marki, wiele modeli fanowskich Lego jest często udostępnianych w internecie, aby inni mogli je zobaczyć i zainspirować się nimi.

Replika historycznego domu

Autor o nicku charmcitizen wraz z bratem odtworzyli w Lego zabytkowy dom z ich rodziny. Konstrukcja liczy ok. 17 tys. elementów i został zaprezentowany na platformie Reddit. Projekt zebrał same pozytywne opinie.

Replika domu charakteryzowała się ogromnym poziomem szczegółowości i w pełni umeblowanym wnętrzem. Autorzy odwzorowali z dbałością o detale każde pomieszczenie swojego domu. W "budynku" znajdował się nawet miniaturowy model domu z klocków Lego.

Oprócz wnętrza, bracia starannie odtworzyli zewnętrzną część budynku, nadając mu realistyczną elewację. Bracia umieścili nawet charakterystyczny czarny komin. Dodatkowo dodali elementy oświetleniowe, aby rozświetlić dom, co ze względu na liczne okna, wyglądało bardzo efektownie.

Jak powstawał model: projekt i montaż

W komentarzach na Reddicie charmcitizen pisał, że prace były "niesamowicie ciekawe", ale trudne, bo brat mieszka daleko. Udało się jednak zsynchronizować etapy i zakończyć projekt. Budynek ostatecznie został sprezentowany członkom rodziny redditera.

Autor ujawnił, że ściany boczne i dach można zdejmować, by zajrzeć do obszernego wnętrza. Do zaprojektowania konstrukcji użyli programu Studio, bez którego – jak przyznał – nie daliby rady dopiąć szczegółów i logistyki elementów.

Ogromne zainteresowanie w sieci

Post na Reddicie zdobył ponad 23 tys. głosów poparcia, a w komentarzach inni budowniczowie chwalą skalę i dbałość o detale. Twórca udostępnił też zdjęcie prawdziwego domu, co pozwala porównać zgodność bryły i wykończenia z repliką.