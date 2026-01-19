Zestaw LEGO o AI. Powstał z myślą o szkołach

Zazwyczaj LEGO kojarzy się z zabawą, ale firma rozwija też własną platformę edukacyjną. Najnowszy zestaw pochyla się nad zjawiskiem sztucznej inteligencji. Wszystko z pełnym poszanowaniem prywatności i bez wysyłania danych na serwery.

LEGO Education jest inicjatywą, która działa w oderwaniu od rozrywkowej części firmy. Najnowszy zestaw skupia się na naukach komputerowych oraz sztucznej inteligencji. Z rozwiązania skorzystają zarówno przedszkola, jak i szkoły podstawowe (LEGO rekomenduje zestaw dla dzieci od piątego roku życia i do 14. roku życia). Rozwiązanie przeznaczono dla szkół i nie da się go zamówić na użytek prywatny.

Przed wdrożeniem zestawu firma przeprowadzała badania dotyczące przygotowania nauczycieli do uczenia nowych tematów. Połowa z nauczycieli stwierdziła, że obecne zasoby nudzą uczniów, a prawie połowa uznała, że informatyka nie jest bliska i nie łączy się z zainteresowaniami uczniów i ich codziennością. Jednocześnie 69 proc. Nauczycieli przyznało, że rozumienie AI jest krytycznie istotne dla przyszłości uczniów.

Zestaw LEGO przeznaczony do nauki o AI

W rozmowie z Engadget Andrew Sliwinski z LEGO Education przyznał, że firma rozpoczęła pracę nad zestawem edukacyjnym jeszcze zanim ChatGPT stał się globalnym fenomenem. Sam kurs zawiera nie tylko lekcje o sztucznej inteligencji, ale uczy dzieci kodowania i zasad rozumowania komputerowego, a także daje podstawy do rozumienia języków oprogramowania.

Sztuczna inteligencja w zestawach LEGO Education została potraktowana z edukacyjnej perspektywy. Wszystkie zestawy są gotowe do działania z komputerami o niskiej wydajności. Kurs wprowadza do tematu AI aniżeli uczy, jak zbudować chatbota. Oprócz tego wszystkie obliczenia odbywają się na urządzeniach i oprogramowanie nie wysyła danych na zewnątrz. Oprócz tego przez cały kurs LEGO nie antropomorfizuje sztucznej inteligencji i nie nadaje jej cech ludzkich.

Zestaw pojawi się w trzech wariantach i będzie wysyłany od kwietnia. Wersja K-2 (od 5-6 lat) kosztuje 339,95 dolarów. Zestaw 3-5 (dla dzieci od 8 do 11 lat) kosztuje 429,95 dolara, z kolei pakiet 6-8 (od 11 do 14 lat) kosztuje 529,95 dolara. Jeden zestaw wystarczy dla czterech uczniów, a LEGO planuje w oficjalnej dystrybucji sprzedawać pakiety z 6 zestawami. Na ten moment jego dystrybucję ograniczono do Stanów Zjednoczonych.

Źródło: Engadget