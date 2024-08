Dom sąsiada wyświetlił mu się na ścianie. Dlaczego?

Stefan Lægaard Andersen zobaczył pewnego razu nietypowy widok na swojej ścianie. Widział na niej odwrócony do góry nogami obraz domu swojego sąsiada. Co spowodowało takie zjawisko?

W domu Stefana Lægaarda Andersena zaszło nietypowe zjawisko. Na jednej ze ścian pokoju zobaczył odwrócony do góry nogami dom swojego sąsiada. Nie wiedząc, co dokładnie zaszło, właściciel posesji zdecydował się na sfotografowanie tego nietypowego zjawiska i opublikowanie zdjęcia na Facebooku, wraz z prośbą o pomoc w rozwiązaniu zagadki obrazu domu na ścianie sypialni. Całą sprawę opisali dziennikarze serwisu iflscience.com.

"Jestem pewien, że niektórzy z was, drodzy panowie i panie, znają odpowiedź na tę przeogromną tajemnicę, która nie daje mi spokoju" – pisze Andersen. "Wczoraj wieczorem, gdy usypiałem córkę w naszym nowym domu, projekcja odbicia lustrzanego obrazu domu sąsiadów pojawiło się na ścianie sypialni. Nie mam bladego pojęcia, jak to się stało, ale mam nadzieję, że ktoś z was pomoże mi wyjaśnić tę tajemnicę".

Camera obscura z okna i pokoju

Do wpisu dołączona została "dokumentacja zdjęciowa". Na fotografiach widzimy obraz domu sąsiada, faktyczne zdjęcie domu sąsiada oraz przysłonięte rzeczami trójkątne okno, przez które przedostawała się niewielka ilość światła. Jeden z komentujących, John Tougas, wyjaśnił, że pokój został zamieniony w urządzenie znane jako camera obscura.

"Gdy okno jest w ten sposób zasłonięte, działa jak kamera otworkowa" - wyjaśnia Tougas. "Światło odbijające się od budynku sąsiada przechodzi przez mały otwór w zasłonie, tworząc na ścianie projekcję" – dodaje.

Zasada działania camera obscura

Camera obscura, znana także jako kamera otworkowa, to prosty przyrząd optyczny, który umożliwia uzyskanie odwróconego obrazu rzeczywistości na płaszczyźnie. Zasada jego działania opiera się na przepuszczeniu światła przez mały otwór w zaciemnionym pomieszczeniu lub skrzynce. Światło, które przechodzi przez ten otwór, tworzy obraz na przeciwległej ścianie. Obraz ten jest odwrócony do góry nogami oraz w orientacji lewo-prawo. Działa to na zasadzie prostoliniowego rozchodzenia się promieni świetlnych – każdy punkt jasnego przedmiotu emituje promienie światła, które przechodząc przez otwór, przecinają się, tworząc obraz w skali zmniejszonej na ścianie.

Historycznie camera obscura była używana przez artystów i naukowców do badania zasad optyki, a także m.in. do tworzenia szkiców perspektywicznych. Obecnie zjawisko to jest podstawą działania nowoczesnych aparatów fotograficznych, gdzie obiektyw zastępuje otwór, a materiał światłoczuły – ekran w zaciemnionym pomieszczeniu.