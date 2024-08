Wybuch pompy ciepła zabił dwie osoby. Ekspert komentuje

W Chrząstowicach w województwie opolskim doszło do wybuchu pompy ciepła. Zdarzenie to było tragiczne w skutkach - doprowadziło do śmierci dwóch osób. Paweł Lachman, prezes PORT PC skomentował zajście.

W Chrząstowicach na Opolszczyźnie doszło do tragicznego zdarzenia. We wtorek, podczas prac serwisowych, wybuchła pompa ciepła, co doprowadziło do śmierci dwóch osób. Jak podkreśla Paweł Lachman, prezes stowarzyszenia Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, taki wypadek nie powinien mieć miejsca, jeśli przestrzegano by standardów.

St. kpt. Paweł Kolera, zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej numer 1 w Opolu, w rozmowie z money.pl poinformował, że na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano siły Państwowej Straży Pożarnej z Opola oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Chrząstowic. W akcji ratunkowej uczestniczyło w sumie dziewięć zastępów strażaków.

Pompa ciepła wybuchła

W wyniku tego tragicznego wypadku dwie osoby zginęły na miejscu, a jedna osoba z lekkimi obrażeniami została przetransportowana do szpitala. Jak przekazał mł. bryg. Tomasz Pierzchała, rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, wybuch nastąpił podczas serwisu pompy ciepła. Rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu również potwierdził, że według wstępnych ustaleń, eksplozja była związana z pompą ciepła znajdującą się w budynku.

- Trudno jest komentować sytuację, gdy nie zna się wszystkich okoliczności zdarzenia, ale pewne jest to, że pompy ciepła nie stanowią żadnego zagrożenia dla ich użytkowników - komentuje dla money.pl Paweł Lachman, prezes stowarzyszenia Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC).

- Warto jednak pamiętać, że jest pewna grupa urządzeń – monoblokowych pomp ciepła z palnymi czynnikami chłodniczymi (z grupy A3), montowanych na zewnątrz budynku – które wymagają od serwisantów szczególnej staranności i przestrzegania specjalnych procedur przy przeglądach technicznych oraz używania specjalistycznych narzędzi - zaznacza.

- Kilka lat temu PORT PC wydał szczegółowe wytyczne branżowe w tym zakresie. Być może zdarzenie, o którym rozmawiamy, to efekt nieprofesjonalnego serwisu tej pompy, braku odpowiednich umiejętności u serwisanta lub narzędzi. Pewne jest, że to przy stosowaniu wspomnianych standardów nie mogłoby się to zdarzyć - dodaje Paweł Lachman.

Certyfikowane pompy ciepła

Warto przypomnieć, że od 13 czerwca 2023 roku dotacje na zakup pomp ciepła w ramach programu „Czyste Powietrze” są przyznawane jedynie na urządzenia z certyfikowanej listy ZUM, prowadzonej przez Instytut Ochrony Środowiska. Na tej liście znajdują się wyłącznie produkty, które przeszły odpowiednie testy i uzyskały certyfikaty potwierdzające ich jakość. Wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta podkreślał, że do końca roku na liście muszą znaleźć się także pompy ciepła oznaczone specjalnym znakiem jakości, co zapewni dodatkową ochronę konsumentów.

W poprzednich latach Polacy chętnie sięgali po pompy ciepła. W ostatnim czasie trend nieco się zmienił. Prawdopodobnie ma to związek z wysokimi cenami cen energii elektrycznej. Teraz najczęściej instalujemy inne urządzenie grzewcze, które nadal pozostaje ekologiczne.