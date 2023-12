W sieci pojawiły się doniesienia na temat przyszłorocznych modeli smartfonów Apple, czyli iPhone 16. Jeśli przewidywania analityków się sprawdzą, to Apple kolejny raz dogoni konkurencję. Na zmianę, którą rzekomo planuje firma, czeka z pewnością rzesza fanów marki.

iPhone 16 z większym ekranem

Firma Apple nie zmieniła znacząco rozmiaru ekranu w swoich smartfonach od 2020 roku, kiedy to na rynek wprowadzono modele serii 12. Telefony serii Pro Max mają wyświetlacz, którego przekątna ma długość około 6,7 cala. W przypadku iPhone 14 Pro Max oraz iPhone 15 Pro Max wynosi ona dokładnie 6,69 cala. Wynika to z faktu, że rogi wyświetlaczy są zaokrąglone. Zmienić ma się to w przyszłym roku. Zarówno iPhone 16 Pro oraz iPhone 16 Pro Max mają doczekać się większych wyświetlaczy.

W obu przypadkach długość przekątnej ekranu ma się zwiększyć o 0,2 cala, czyli o nieco ponad 5 milimetrów. Zatem iPhone 16 Pro będzie mieć ekran o wielkości 6,3 cala, a w 16 Pro Max rozmiar wyniesie 6,9 cala. Tym samym największy ze smartfonów Apple dogoni konkurencyjne urządzenia z Androidem. Wyświetlacz o takiej wielkości mają między innymi Samsung Galaxy S20 Ultra czy Samsung Galaxy Note20 Ultra.

Tak samo, jak w przypadku obecnej generacji iPhone’ów, rzeczywisty rozmiar wyświetlacza nowych modeli będzie nieco mniejszy niż podają materiały marketingowe. Ze względu na zaokrąglone rogi, dokładna długość przekątnych wyniesie odpowiednio 6,27 oraz 6,85 cala.

Warto też dodać, że wzrosną także wymiary całych smartfonów. Oba modele będą zarówno wyższe, jak i szersze niż ich poprzednicy, ale zmiany będą jednak mniejsze. Wysokość obu modeli wzrośnie o około 3 milimetry, a szerokość o niecały milimetr. Oznacza to, że prawdopodobnie zwężone zostaną ramki wokół wyświetlacza.

Co więcej, te kilka dodatkowych milimetrów sprawi, że wewnątrz obudowy znajdzie się więcej miejsca na podzespoły. Możliwe, że firma zdecyduje się na zamontowanie większej baterii, co wpłynie na dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu.

Nowa technologia wyświetlacza

Apple rozważa podobno zastosowanie technologii wykorzystującej mikrosoczewki (micro-lens arrays, nazywana także jako MLA), dzięki której znacznie zwiększa się jasność wyświetlaczy typu OLED przy tym samym zużyciu energii. Można jednak spojrzeć na to inaczej - zaletą tego rozwiązania jest zmniejszenie zużycia energii przy tej samej jasności jak w przypadku „tradycyjnego” wyświetlacza OLED.

Źródło: MacRumors