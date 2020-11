Paryskie studio Dontnod stało się znane po premierze Life is Strange. Niedawno wydali Tell Me Why, w grudniu wypuszczą Twin Mirror, a już tworzą sześć kolejnych gier.

Fabularne gry przygodowe, takie jak Life is Strange, skupiają się przede wszystkim na opowiadaniu mocnych historii. Ekipa z Dontnod nie boi się poruszać trudnych tematów, co udowodnili grą Tell Me Why. Szef studia zapowiada, że w nadchodzących produkcjach zaskoczą graczy.

Choć nie ujawniono jeszcze wyników sprzedaży wydanej przez Microsoft na przełomie sierpnia i września gry Tell Me Why, to jej twórcy nie zwalniają tempa. Zapowiedzieli otwarcie kolejnego studia w Montrealu, które zwiększy liczbę dotychczasowych 250 pracowników o kolejne 50 osób. Do nowo otwartego oddziału przeniesie się kilku weteranów, którzy pracowali nad Life Is Strange.

Nowe gry Dontnod na horyzoncie

Równocześnie zdradzono także, że trwają już prace nad aż sześcioma produkcjami. Na razie nazywają się po prostu Project 8, Project 9 i tak aż do Project 13. Numeracja zgadza się z liczbą gier w dotychczasowym dorobku:

Remember Me

Life is Strange

Vampyr

The Awesome Adventures of Captain Spirit

Life is Strange 2

Tell Me Why

Twin Mirror (grudzień 2020)

W wywiadzie dla GamesBeat, CEO firmy Dontnod, Oskar Guilbert przyznał, że ich ostatnie dzieła były dobrze odebrane zarówno przez media, jak i graczy. Mają wspólny znak rozponawczy - zróżnicowane postacie i dotykanie trudnych aspektów życia w przejmujących historiach.

Guilbert przyznał jednak, że czerpią lekcję chociażby z historii studia Telltale Games. Ma więc świadomość, że muszą iść naprzód - odświeżyć mechanikę i dostosować się do nowej generacji. Dają jednak poszczególnym zespołom wolność kreatywną, choć już zapowiadane są duże niespodzianki.

Najnowsza gra Dontnod, Twin Mirror, ukaże się pierwszego grudnia na konsole i komputery. Na pecetach zadebiutuje na platformie Epic Games Store.

Zródło: VentureBeat

