Premiery gier listopada 2020 niejednemu podniosą ciśnienie. Nie dość, że powracają znane i lubiane serie to jeszcze czeka nas w grach naprawdę wielkie wydarzenie. I nie, nie chodzi tu o Cyberpunk 2077 (bo jego i tak nie będzie). Wreszcie nadchodzi bowiem nowa generacja.

No i na to czekaliśmy! Najgorętszy miesiąc 2020 roku zaraz stanie się faktem! I nie mówcie, że zupełnie się tym nie ekscytujecie, bo i tak nie uwierzymy. Wszak w ciągu kilku najbliższych tygodni czekają nas głośne premiery nie tylko od dawna wyczekiwanych tytułów, ale także aż czterech konsol nowej generacji. Oj, będzie się działo! Skąd to wiemy? Bo mamy już PS5, a i Xbox Series X zagościł niedawno w naszej redakcji.

Emocji w listopadzie z pewnością więc nie zabraknie. Co ciekawe, będzie też impuls by ponownie sięgnąć zarówno po te nieco starsze tytuły, z poprzedniej generacji, pokroju God of War, Gears 5 czy The Last of Us: Part 2, jak i te nowsze np. Watch Dogs: Legion, bo przecież, zgodnie z zapowiedziami, nowe konsole mają nadać im nowego blasku. Ile w tym prawdy przekonamy się niebawem.

Jedno jest pewne – tegoroczny listopad przyprawi nas o szybsze bicie serca…i znacznie chudszy portfel. Wciąż nie wierzycie? No to sami zobaczcie. Przed Wami najnowszy odcinek najciekawszych premier nadchodzącego miesiąca.

Najlepsze premiery gier listopada 2020

Aby zobaczyć poprzednie odcinki zapraszamy do sekcji Premiery Gier

Na jakie gry w listopadzie najbardziej czekacie?

Koniecznie zagłosujcie w naszej ankiecie, gry które zdobędą najwięcej głosów na pewno zrecenzujemy na portalu. To Wy decydujecie! :)

Oto co jeszcze może Cię zainteresować: