Już za trzy dni DiRT 5 wjedzie na półki sklepowe. I wiesz co, jeśli lubisz się ścigać, to wypatruj tego tytułu. Mistrzowie Kodu zrobili dobrą robotę, o czym najlepiej świadczą recenzje. Ich autorzy nie szczędzą pochwał.

Premiera DiRT 5 coraz bliżej. Już dziś zobacz najnowszy zwiastun

Zanim przejdziemy do tego, co chwalą (a czego nie chwalą) recenzenci, zerknijmy na premierowy zwiastun gry DiRT 5, opublikowany na kilka dni przed rynkowym debiutem ścigałki. Materiał zgrabnie podsumowuje najważniejsze cechy tego tytułu, będącego jedną z najważniejszych tegorocznych nowości dla miłośników wirtualnego ścigania…

Czas przejść do rzeczy. A rzeczy mają się tak, że DiRT 5 zbiera bardzo dobre recenzje. Jazda daje dużo frajdy, oprawa audiowizualna cieszy oczy i uszy, a dostępne pojazdy i tryby to więcej niż potrzeba, żeby nie wiało nudą. Niektórzy wprawdzie narzekają na niewielką innowacyjność, ale nie od dziś wiadomo, że nie zmienia się tego, co jest dobre.

DiRT 5 miał być grą, koncentrującą się na czystej zabawie i z tego zadania ekipa Codemasters wywiązała się najwyraźniej w stu procentach. Jeśli więc na to właśnie liczyłeś, to będziesz zadowolony. Spójrz tylko na oceny.

Pierwsze oceny gry DiRT 5:

Attack of the Fanboy – 9,0/10

COGconnected – 8,9/10

Critical Hit – 8,5/10

Everyeye – 7,8/10

GameSpew – 9,0/10

God is a Geek – 9,0/10

Metro GameCentral – 7,0/10

Multiplayer – 8,8/10

PC Gamer – 6,0/10

PC Invasion – 8,0/10

PCGamesN – 8,0/10

Press Start – 7,5/10

Push Square – 8,0/10

Screen Rant – 8,0/10

The Games Machine – 9,1/10

TheGamer – 10/10

Twinfinite – 8,0/10

Vandal – 8,5/10

Wccftech – 9,0/10

Gra DiRT 5 zadebiutuje 6 listopada na PS4, Xbox One i PC (w tym ostatnim przypadku koniecznie sprawdź wymagania). Gotowe są już też wersje na konsole nowej generacji, a więc Xbox Series X|S oraz PlayStation 5 – będzie to jeden z ich tytułów startowych.

Źródło: Metacritic, Codemasters, informacja własna

