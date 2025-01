Doom działa w pliku PDF. Sam zobacz

Legendarna strzelanka Doom kolejny raz zaskakuje – tym razem udało się uruchomić grę w pliku PDF. Co prawda liczba klatek pozostawia wiele do życzenia, ale bywało już gorzej.

Doom jest wszędzie: na kosiarkach czy kalkulatorach. Ba, swego czasu udało się nawet uruchomić grę na bakteriach z zawrotną płynnością wynoszącą aż 0,00006535947 fps. Kolejnym zadziwiającym eksperymentem jest Doom uruchomiony w pliku PDF. To naprawdę działa!

Doom w pliku PDF śmiga jak szalony

Użytkownik GitHub o pseudonimie ading2210, zainspirowany projektem TetrisPDF, postanowił przenieść kultową strzelankę Doom do formatu PDF, umożliwiając jej uruchomienie w przeglądarce opartej na Chromium.

Wykorzystując JavaScript w czytniku przeglądarki, ading2210 udało się przenieść Dooma do pliku .PDF. Choć oficjalna specyfikacja PDF pozwala na zaawansowane skrypty, przeglądarki ograniczają ich możliwości ze względów bezpieczeństwa. Mimo to było to wystarczające, by dokonać portu gry.

W rezultacie powstała działająca wersja Dooma, wykorzystująca sześciokolorową siatkę ASCII do reprezentacji grafiki i sprite’ów. Choć czas reakcji wynosi 80 ms na klatkę, gra jest całkiem czytelna i grywalna. Wszyscy mogą zagrać wchodząc na oficjalną stronę projektu.

W oczekiwaniu na nową grę

Z pewnością nie jest to ostatnie słowo internautów, wszak ich kreatywność nie zna granic i z pewnością Doom pojawi się jeszcze na kolejnych zadziwiających urządzeniach. Jakiś czas temu Doom został uruchomiony na garnku z Lidla.

Daniem głównym pozostaje Doom: The Dark Ages, czyli nadchodząca odsłona serii, która zadebiutuje w 2025 r.

Źródło: TechSpot