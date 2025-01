Firma Creative Technology nawiązała współpracę z TGIF. Świadectwem tej kooperacji jest fotel gamingowy T0 Aurena, który skrywa kilka tajemnic, w tym zaawansowaną technologię Creative SoundBlaster CMSS-3D+.

Fotel gamingowy z głośnikami to nic nowego, niemniej zaprezentowany na targach CES 2025 model T0 Aurena zasługuje na szczególną uwagę. Został on zaprojektowany z wykorzystaniem dedykowanej karty dźwiękowej wbudowanej bezpośrednio w fotel.Głównym elementem systemu jest chip X-Fi wyprodukowany przez firmę Creative. Zapewnia on obsługę technologii CMSS-3D+ i umożliwia szybsze przetwarzanie dźwięku dzięki wykorzystaniu dedykowanego procesora DSP.

"Współpraca z TGIF otwiera ekscytujące nowe możliwości dla audio w grach. System głośników dla fotela gamingowego T0 Aurena to dopiero początek i nie możemy się doczekać, aby gracze doświadczyli zupełnie nowego poziomu immersji.” - powiedział Song Siow Hui, CEO Creative.

Sophia Niu i Leo Lian, założyciele TGIF, dodali: – "System głośników fotela gamingowego T0 Aurena został zaprojektowany tak, aby zapewnić idealną równowagę między komfortem a dźwiękiem. Oferuje najwyższy poziom ergonomicznego siedzenia wraz z niezrównanymi wrażeniami dźwiękowymi. To całkowicie zrewolucjonizuje gamingowe doświadczenia.”

TGIF T0 Aurena to więcej niż tylko ergonomiczne wzornictwo. Gracze, którzy rywalizują w trybie multiplayer, mogą liczyć na wyjątkowo czysty i klarowny dźwięk, co daje im przewagę w szybkich potyczkach. Dla fanów kina technologia dźwięku przestrzennego 3D przenosi domowe seanse na poziom znany z sal kinowych.

Planowany debiut systemu głośników zintegrowanego z fotelem T0 Aurena odbędzie się w drugim kwartale 2025 roku. Ten produkt może stać się nieodłącznym elementem zarówno nowoczesnych miejsc do grania, jak i przestrzeni biurowych.