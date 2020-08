Nie brakuje opinii, że sympatycy gier FPS w tym roku nie otrzymali niczego lepszego od Doom Eternal. Zapowiedź premiery na konsolach nowej generacji należy przyjąć zatem z uśmiechem.

Doom Eternal i The Elder Scrolls Online pojawią się na Xbox Series X i PlayStation 5

Nie mieliście jeszcze okazji zagrać w Doom Eternal? Warto te zaległości nadrobić, jeśli nie teraz to w najbliższej przyszłości na Xbox Series X lub PlayStation 5. Bethesda potwierdziła, że świetnie oceniana strzelanka przygotowana przez id Software będzie dostępna na obydwu konsolach nowej generacji. Osoby, które kupiły grę na Xbox One lub PlayStation 4 będą mogły sięgnąć po bezpłatną aktualizację do wersji na Xbox Series X lub PlayStation 5.

Jednocześnie mamy już pewność, że taki sam los spotka inną grę znajdującą się pod skrzydłami tego wydawcy - The Elder Scrolls Online. W nadchodzących tygodniach ma pojawić się więcej informacji dotyczących obydwu wymienionych gier, w tym spodziewane daty premier i listy usprawnień.

Pierwszy dodatek do Doom Eternal zapowiedziany

To nie koniec dobrych informacji dla sympatyków Dooma. Już jakiś czas temu stało się jasne, że kampania Doom Eternal zostanie rozbudowana dodatkami. Teraz zapowiedziano pierwszy z nich - The Ancient Gods, część pierwsza. Póki co musimy zadowolić się jedynie krótkim zwiastunem oraz obietnicą nowych lokacji i niewidzianych do tej pory demonów. Pełna prezentacja rozszerzenia odbędzie się pod koniec sierpnia. Zapewne wtedy też poznamy datę premiery.

Źródło: Bethesda Polska

