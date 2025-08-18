Samsung Galaxy S25 FE w całej okazałości. Wyciekły zdjęcia wszystkich wariantów

Seria Galaxy S25 ma się wkrótce doczekać piątego przedstawiciela. Co wiadomo o wersji FE?

Serwis Android Headlines opublikował zdjęcia prasowe Galaxy S25 FE w czterech wersjach kolorystycznych: granatowej, niebieskiej, czarnej oraz białej. Sam wygląd telefonu nie jest jednak przesadnie zaskakujący, bo wpisuje się w stylistykę, którą Samsung stosuje od 2023 roku.

Tym razem wariant Fan Edition ma dołączyć do wyjątkowo dużej rodziny, która już teraz obejmuje wersje S25, S25+, S25 Ultra oraz S25 Edge. Oczekuje się jednak, że Galaxy S25 FE będzie - zgodnie z tradycją - najtańszy z nich. Przypomnijmy, że poprzednik startował z poziomu 3199 zł.

Samsung Galaxy S25 FE - zdjęcia i specyfikacja

Oprócz zdjęć prasowych, do sieci trafiła także częściowa specyfikacja techniczna. Galaxy S25 FE ma zostać uzbrojony w:

ekran AMOLED 6,7 cala o rozdzielczości 1080p i odświeżaniu 120 Hz;

Exynosa 2400;

8 GB pamięci RAM;

128 lub 256 GB pamięci na dane;

aparat główny 50 Mpix;

aparat 12 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym;

aparat 8 Mpix z teleobiektywem 3x;

baterię 4900 mAh z ładowaniem 45 W oraz indukcyjnym.

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że Samsung zaplanował prezentację Galaxy S25 FE na 19 września.