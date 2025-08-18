Smartfony

Samsung Galaxy S25 FE w całej okazałości. Wyciekły zdjęcia wszystkich wariantów

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Seria Galaxy S25 ma się wkrótce doczekać piątego przedstawiciela. Co wiadomo o wersji FE?

Serwis Android Headlines opublikował zdjęcia prasowe Galaxy S25 FE w czterech wersjach kolorystycznych: granatowej, niebieskiej, czarnej oraz białej. Sam wygląd telefonu nie jest jednak przesadnie zaskakujący, bo wpisuje się w stylistykę, którą Samsung stosuje od 2023 roku. 

Tym razem wariant Fan Edition ma dołączyć do wyjątkowo dużej rodziny, która już teraz obejmuje wersje S25, S25+, S25 Ultra oraz S25 Edge. Oczekuje się jednak, że Galaxy S25 FE będzie - zgodnie z tradycją - najtańszy z nich. Przypomnijmy, że poprzednik startował z poziomu 3199 zł. 

Samsung Galaxy S25 FE - zdjęcia i specyfikacja

Oprócz zdjęć prasowych, do sieci trafiła także częściowa specyfikacja techniczna. Galaxy S25 FE ma zostać uzbrojony w:

  • ekran AMOLED 6,7 cala o rozdzielczości 1080p i odświeżaniu 120 Hz;
  • Exynosa 2400;
  • 8 GB pamięci RAM;
  • 128 lub 256 GB pamięci na dane;
  • aparat główny 50 Mpix;
  • aparat 12 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym;
  • aparat 8 Mpix z teleobiektywem 3x;
  • baterię 4900 mAh z ładowaniem 45 W oraz indukcyjnym. 

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że Samsung zaplanował prezentację Galaxy S25 FE na 19 września. 

  • avatar
    KENJI512
    2
    Wyciekły zdjęcia smartfona, który od lat wygląda tak samo, no super xD

