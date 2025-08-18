Okulary Mety z ekranem coraz bliżej. Nagły zwrot akcji

Meta Celeste, czyli pierwsze okulary tej marki z wbudowanym wyświetlaczem, mogą być znacznie tańsze niż pierwotnie oczekiwano.

Ze wcześniejszych doniesień wynikało, że Meta celowała ze swoimi okularami w przedział między 1000 a 1400 dol., co w naszej części świata mogło się przełożyć na przekroczenie równowartości nawet 6000 zł. Taka cena prawdopodobnie sprawiłaby, że byłby to niszowy produkt dla garstki entuzjastów.

Jak jednak donosi Bloomberg, Meta na ostatniej prostej zdecydowała się na obniżenie ceny startowej do poziomu ok. 800 dol., co - uwzględniając podatki i specyfikę europejskiego rynku - dałoby u nas ok. 3500 zł. Zarząd podobno zgodził się na drastyczne obniżenie marży, by trafić z nowymi okularami do szerszej publiki i wypromować markę.

Jakie będą okulary Meta Celeste z ekranem?

Z dotychczasowych przecieków, oficjalnych zapowiedzi i prezentacji prototypów wynika, że u dołu prawej soczewki znajdzie się niewielki ekran, zdolny do wyświetlania powiadomień, multimediów czy prostych aplikacji. Do okularów dołączona ma być specjalna opaska odpowiedzialna za wykrywanie ruchów nadgarstka i gestów.

Okulary rozwijane są pod kodowym oznaczeniem Hypernova, ale z materiałów promocyjnych, które wyciekły do sieci, wynika, że mogą trafić na rynek jako Meta Celeste.

Okulary prawdopodobnie zostaną zaprezentowane 17 września, bo na ten dzień zaplanowano konferencję Meta Connect 2025, podczas której Zuckerberg zwyczajowo chwali się nowymi produktami.

Równolegle firma rozwija znacznie bardziej zaawansowane okulary Meta Orion, zdolne do wyświetlania obiektów 3D i precyzyjnego nakładania ich na otoczenie. Oczekuje się jednak, że podobne urządzenie trafi do sklepów nie wcześniej niż w 2027 roku.