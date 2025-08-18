Google z nową wyszukiwarką. Loty z AI pozwolą zaoszczędzić czas i pieniądze

Google Flights zaplanuje podróż samolotem. W prosty sposób i tanio, ale - póki co - z pewnymi ograniczeniami.

W połowie sierpnia Google zaprezentowało ulepszoną wyszukiwarkę połączeń lotniczych. Dzięki wsparciu sztucznej inteligencji wybór lotów staje się jeszcze szybszy. W jednym miejscu możemy też porównać ceny różnych operatorów. Co jeszcze potrafią teraz Google Flights - Loty Google?

Google Flights - wyszukiwarka biletów lotniczych dostaje AI

Nowości w usłudze Loty polegają przede wszystkim na wykorzystaniu sztucznej inteligencji Google Gemini. Najważniejszym celem wprowadzenia zmian jest umożliwienie podróżnym oszczędności. Organizowanie wycieczek może być też znacznie łatwiejsze.

Największa zmiana dotyczy sposobu wyszukiwania. Wciąż możemy korzystać z klasycznej wyszukiwarki i po prostu wpisać miejsce wylotu, przylotu i interesujące nas daty. Nowością jest natomiast możliwość skorzystania z polecenia tekstowego (prompta), niczym w chatbotach AI. Wystarczy zatem wpisać “chcę lecieć w listopadzie na city break do miasta, które ma wiele zabytków”. System sam zaproponuje miejsca, które spełniają te założenia. To ciekawe rozwiązanie dla osób, którym nie zależy na podróży w konkretne miejsce.

Obecnie Google Flights obsługuje ponad 300 linii lotniczych i ich partnerów. Sztuczna inteligencja może podpowiadać, które bilety to prawdziwe okazje (“Savings Deals”) - co najmniej 20% tańsze, niż zwykle. Wyniki wyszukiwania są ułożone w formę rankingu, abyśmy na górze mogli widzieć najatrakcyjniejsze propozycje. Do oceny “opłacalności” system bierze pod uwagę ceny z ostatnich 12 miesięcy.

Nawet, jeśli nie sprecyzujemy swojego życzenia, algorytm AI i tak pokaże nam pewne propozycje. Wybierze tygodniowe, tanie wyjazdy zaplanowane na nadchodzące 6 miesięcy.

Google Flights - wciąż trwają testy

Obecnie narzędzie pojawiło się w wersji testowej beta. Mogą z niego skorzystać zalogowani użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Indii. System działa na razie wyłącznie w języku angielskim.

Obecnie Google zbiera opinie na temat nowości. W przyszłości powinien się pojawić również dostęp do kolejnej funkcji. Chodzi o wyszukiwanie wycieczek “multi-city”, czyli z kilkoma przystankami w różnych miejscach.

Możliwe, że Google Flights w nowej odsłonie zmieni sposób wyszukiwania lotów. Zamiast ręcznego wyszukiwania i porównywania propozycji różnych przewoźników, po prostu porozmawiamy na ten temat z AI. System jest częścią nowej, dużej strategii Google. Amerykański koncern kładzie coraz większy nacisk na wykorzystywanie sztucznej inteligencji. Widzimy to choćby po wprowadzeniu funkcji Google AI Overviews w Wyszukiwarce.

Obecnie turyści z Polski nie skorzystają z Google Flights z AI. Możemy natomiast szukać tanich lotów w innych wyszukiwarkach.