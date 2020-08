Dragon’s Dogma to kolejna marka bliska sercom graczy, którą Netflix bierze na warsztat. Już niedługo doczekamy się premiery serialu anime bazującego na tej niezwykłej opowieści. Mamy nadzieję, że będzie równie dobry co Castlevania.

Dragon's Dogma powraca. Jako serial Netflix

Serial Dragon’s Dogma będzie bazować na historii opowiedzianej nam przez Capcom w 2012 roku. Historii wybrańca, którego serce zostało wyrwane przez smoka i który niespodziewanie przeżywając, wyrusza w podróż, by zemścić się na mitycznej bestii. Pierwszy zwiastun wystarczy, by z całą stanowczością stwierdzić, że to jedna z najgorętszych nowości Netflix na koniec lata. Konkretnie pierwszy sezon produkcji zadebiutuje 17 września 2020 roku.

Gracze z chęcią powitaliby pewnie zapowiedź kontynuacji Dragon’s Dogma, ale Capcom coś nie pali się do tego, by faktycznie ją zaserwować. Na razie więc musimy zadowolić się serialem. Dobra wiadomość jest taka, że ten prezentuje się naprawdę nieźle, dobrze balansując fragmentami opowieści i scenami wypełnionymi akcją – przynajmniej na zwiastunie. A skoro już o nim mowa, to…

Zobacz oficjalny zwiastun Dragon’s Dogma od Netflix:

Choć kreska wygląda ładnie, zdajemy sobie sprawę z tego, że trójwymiar nie wszystkim fanom anime przypadnie do gustu. A tobie? Daj znać w komentarzu, czy spodobał ci się pierwszy oficjalny zwiastun serialu Dragon’s Dogma.

