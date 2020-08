Netflix ma ostatnio bardzo dużo pomysłów na nowe filmy i seriale. Nowe w swojej ofercie, bo bardzo chętnie sięga po znane marki. Tym razem po coś ze świata gier.

Netflix pracuje nad ekranizacją Beyond Good & Evil

Premiera Beyond Good & Evil miała miejsce w 2003 roku. Dawno, ale niektórzy wciąż tę grę pamiętają i wspominają bardzo ciepło. Podobnie jak bohaterów w niej występujących. Netflix dostrzegł tutaj potencjał i zdecydował się przygotować filmową adaptację.

Z informacji, do których dotarł serwis polygon wynika, iż w projekt zaangażowany został Rob Letterman. Ostatnio reżyserował Pokémon Detektyw Pikachu i najprawdopodobniej od strony technicznej będziemy mieli do czynienia z czymś podobnym, a mianowicie z hybrydą filmu fabularnego i animowanego. Produkcją zająć ma się Ubisoft Film & Television.

Some good news for Beyond Good & Evil fans



A Netflix feature film adaptation of @Ubisoft's epic space pirate adventure is in development! pic.twitter.com/H5uMIXhir6 — NX (@NXOnNetflix) July 31, 2020

Do premiery raczej dość daleko, podobnie jak do Beyond Good & Evil 2

Gracze zapewne wiedzą, że obecnie trwają prace nad grą Beyond Good & Evil 2. Niestety niewiele się o niej mówi i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższej przyszłości coś miało się zmienić. Pytania, który projekt wcześniej zostanie oddany w nasze ręce nie są bezpodstawne.

Również co do ekranizacji Beyond Good & Evil pozostaje jeszcze wiele pytań. Nie są znani chociażby scenarzyści, nie wiadomo zatem, jak bardzo film będzie związany z fabułą gry. Mielibyście na to swój pomył?

Źródło: polygon

