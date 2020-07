Serial Wiedźmin okazał się najlepszym debiutem w historii Netflixa. Nikogo nie zdziwiła zapowiedź drugiego sezonu, ale na tym nie koniec. Nie tak dawno dowiedzieliśmy się, że powstaje animacja Wiedźmin: Zmora Wilka, teraz natomiast pojawiły się informacje na temat serialu The Witcher: Blood Origin.

W projekt zaangażowane są doskonale znane postacie. To między innymi Lauren Schmidt Hissrich, Declan de Barra, Tomasz Bagiński i Jarek Sawko z Platige Image. Nawiązano również współpracę z Andrzejem Sapkowskim, który został zaproszony do roli konsultanta kreatywnego.

1200 years before Geralt of Rivia, the worlds of monsters, men and elves merged into one, and the first Witcher came to be.



Announcing The Witcher: Blood Origin, a 6 part live-action The Witcher spin-off series from Declan de Barra and Lauren Schmidt Hissrich.