Testujemy laptop Dream Machines RX3080-17PL38 i jest to prawdziwe monstrum. Jeśli nie straszny Ci laptop o wadze prawie 5 kilogramów - bo przecież liczy się tylko wydajność - to jego rozmiary z pewnością Cię nie zniechęcą!

Dream Machines RX3080-17PL38 to poteżny laptop DTR o wadze 4,5 kilograma, czyli zastępujący komputer stacjonarny

Jego sercem jest procesor Intel Core i9 11900K w wersji desktopowej (!), który dodatkowo możemy podkręcić

Został wyposażony również w mobilny układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3080 i ekran WVA o rozdzielczości 4K oraz wsparcie NVIDIA G-Sync

4,4/5

Superwydajne laptopy z pewnością budzą duże zainteresowanie. Niedawno na naszych łamach gościliśmy ASUS Strix SCAR 17 i sprawdzaliśmy, czy przy matrycy 300 Hz faktycznie da się wycisnąć 300 klatek na sekundę. Dziś przyglądamy się potężnemu laptopowi Dream Machines, który został wyposażony w topowy, desktopowy model procesora Intel Rocket Lake oraz (tym razem mobilny) układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3080.

Aby spiąć to termalnie i energetycznie trzeba było ogromnego systemu chłodzącego, jak i zastosowania dwóch zasilaczy. Efekt jest... z pewnością ciekawy. Zresztą - zobaczcie sami!

Dream Machines RX3080-17PL38 - laptop ze 125-watowym procesorem!

Aby schłodzić takie podzespoły potrzeba było czegoś konkretnego - rozmiary laptopa (wykorzystującego kadłubek Clevo) to 399 x 319 x 43,5 mm i waży on 4,5 kg. Do zestawu dołączone są dwa zasilacze (DC output 20V, 14A, 280W) ze stelażem, gdzie możemy je ładnie umieścić.

Dream Machines RX3080-17PL38 - Intel Core i9 11900K i GeForce RTX 3080

Dream Machines RX3080-17PL38 - cena

Za testowany przez nas model Dream Machines RX3080-17PL38 z procesorem Core i9 11900K i GeForce RTX 3080 trzeba zapłacić około 18 tysięcy złotych.

Dream Machines X170KM-G - specyfikacja

Model Dream Machines RX3080-17PL38 Procesor Intel Core i9 11900K (8C/16T) 3,5-5,3 GHz (TDP 125W)

Rocket Lake 14-nm Pamięć RAM 32 GB DDR4

3200 MHz (możliwość rozbudowy do 128 GB, łącznie 4 sloty SO-DIMM) Układ graficzny Dedykowany NVIDIA GeForce RTX 3080 16 GB VRAM Ekran 17,3 cala (WVA), 3840 x 2160, 60 Hz, anti-glare (Adobe 100%) Łączność bezprzewodowa Killer Wi-Fi 6 AX1650x 160 MHz Dysk SSD PCIe 1 TB (Patriot P300) - łącznie cztery sloty M.2, z czego trzy są wolne Wymiary 399 x 319 x 43,5 mm Waga 4,5 kg Bateria 97 Wh Porty 2x 3.5mm Combo Audio Jack (jeden z obsługą S/PDIF)

1x HDMI

2 x mini DP 1.4

3x USB 3.2 Gen 2 typu A

1x USB 3.2 Gen 2 typu C

2x Thunderbolt 4 (USB typu C)

2x gniazdo zasilania

1x RJ45 LAN (Killer E3100G 2.5G) System operacyjny brak Dodatkowo audio Sound Blaster Atlas, podświetlana RGB klawiatura, czytnik linii papilarnych

kamerka internetowa HD, gniazdko blokady Kenstington, czynik kart flash 6 w 1 Obudowa tworzywo sztuczne (kadłubek Clevo)

Bez dwóch zdań - maszynka robi wrażenie. Jeśli tylko marzyliście o laptopie z desktopowym Rocket Lake, to czeka was mnóstwo atrakcji i... szumu wentylatorów.

Topowe Rocket Lake pod względem energooszczędności nie są jakimś wybitnym osiągnięciem inżynierii, więc schłodzenie takiego procesora w laptopie bez wątpienia było wyzwaniem. Pamięć laptopa możemy rozbudować nawet do 128 GB pamięci RAM, a producent udostępnił nam cztery sloty SO-DIMM. Do wykorzystania pozostały również trzy sloty M.2 (czwarty jest zajęty).

Dream Machines RX3080-17PL38 - budowa i porty

Po lewej stronie laptopa znajdziemy czytni kart flash 6 w 1, dwa niebieskie porty USB typu A (3.2 Gen 2) oraz dwa gniazdka mini-jack typu combo (pierwsze do słuchawek i mikrofonu, a drugie do mikrofonu i optycznego wyjścia S/PDIF).

Z kolei z prawej strony znajdziemy trzeci (niebieski) port USB 3.2 Gen 2 z funkcją ładowania oraz dwa porty Thunderbolt 4 (USB C). Daleko, za wylotem powietrza czai się jeszcze Kensington lock.

Z tyłu znalazło się jeszcze miejsce dla kolejnego portu USB typu C (3.2 Gen 2), dwóch wyjść obrazu mini DisplayPort (w wersji 1.4), jednego portu HDMI, gniazdka LAN (2,5 G) oraz dwóch gniazdek zasilania.

Jeśli jeszcze wam mało, tu i uwdzie kryją się podświetlenia obudowy RGB.

Dream Machines RX3080-17PL38 - testy wydajnościowe

Dobra, pora się przekonać jakie przyśpieszenie daje mobilnemu RTX 3080 zastosowanie desktopowego procesora. Będzie rekord?

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 7872 ASUS Zephyrus Duo 15 GX551

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 Max-Q 7456 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 7390 ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX5550L

Intel Core i9 10980HK, RTX 2080S Max-Q 7198 Asus ROG Zephyrus S GX502GV

Intel Core i7-9750H, RTX 2060 6376 Dream Machines G1660Ti-17PL26

Intel Core i7-9750H, GTX 1660 Ti 6282 Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GTX 1660 Ti 5399 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 4868 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 4803 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 4665 Acer Aspire 5

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 4382

PC Mark wyraźnie ucieszył się z większej mocy obliczeniowej, co pozwoliło przegonić nawet niesamowite maszyny ASUSA.

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 3900X 7138 Intel Core i9-10850K 6246 AMD Ryzen 9 5900HX (laptop) 5481 Intel Core i9-11900K (wersja desktop w laptopie) 5342 AMD Ryzen 7 3800X 5024 Intel Core i9-9900K 4936 AMD Ryzen 9 4900HS (laptop) 4207 AMD Ryzen 7 4800H (laptop) 4158 Intel Core i7 9700K 3725 AMD Ryzen 5 3600 3591 AMD Ryzen 5 3600 (laptop) 3504 Intel Core i7 9750H (laptop) 2635 AMD Ryzen 7 4700U (laptop) 2338 Intel Core i7 1165G7 (laptop) 2055

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-11900K (wersja desktop w laptopie) 622 Intel Core i7 1165G7 (laptop) 578 AMD Ryzen 9 5900HX (laptop) 561 Intel Core i9-10850K 534 AMD Ryzen 9 3900X 521 Intel Core i9-9900K 517 Intel Core i7 9700K 509 AMD Ryzen 7 3800X 505 AMD Ryzen 9 4900HS (laptop) 483 AMD Ryzen 7 4800H (laptop) 479 AMD Ryzen 5 3600 479 AMD Ryzen 5 3600 (laptop) 464 Intel Core i7 9750H (laptop) 454 Intel Core i7-1065G7 (laptop) 449

Tak prądożerny procesor wstawiony do laptopowego kadłubka musiał mieć jakieś ograniczenia (stąd wielordzeniowy wynik jest niższy od Core i9-10850K), ale w teście jednordzeniowym zajmuje pierwsze miejsce. Przypomnijmy jednak, że laptop ten umożliwia dalsze podkręcanie CPU, ale zgadujemy, że wtedy hałas generowany przez wentylatory będzie przypominać startujący odrzutowiec.

3D Mark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 12689 ASUS Zephyrus Duo 15 GX551

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 11202 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 10986 ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX5550L

Intel Core i9 10980HK, RTX 2080S Max-Q 9121 HP Omen X 2s

Intel Core i7-9750H, RTX 2080 Max-Q 7076 Asus ROG Strix Hero III G531GW-ES013

Intel Core i7-9750H, RTX 2070 6440 Hyperbook SL504

Intel Core i7-9750H, RTX 2060 6182 Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GTX 1660 Ti 5046 Dream Machines G1650-15PL61

Intel Core i5-10300H, GTX 1650 4GB 3624 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Xe 1514 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 1180

3D Mark - Fire Strike

[punkty] wynik ogólny

ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 25030 ASUS Zephyrus Duo 15 GX551

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 Max-Q 24922 Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 24324 ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX5550L

Intel Core i9 10980HK, RTX 2080S Max-Q 19819 HP Omen X 2s

Intel Core i7-9750H, RTX 2080 Max-Q 16029 Asus ROG Strix Hero III G531GW-ES013

Intel Core i7-9750H, RTX 2070 15338 Hyperbook SL504

Intel Core i7-9750H, RTX 2060 14777 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Xe 4550 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 3060

3D Mark - Port Royale (porównanie wydajności RT do kart desktopowych)

[punkty] wynik ogólny

GeForce RTX 3080 FE* 11419 Radeon RX 6900 XT 9708 AMD Radeon RX 6800 XT 8887 GeForce RTX 2080 Ti FE 8861 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 8376 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 8175 Dream Machines X170KM-G 7743 AMD Radeon RX 6800 7517 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC 6920 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 6909

* oprócz laptopa wszystkie przetestowane karty są w wersji desktop

Porównując do innych laptopów, mocarny produkt DM nie zawsze zajmuje pierwsze miejsce, ale zawsze jego wyniki są bliskie maksymalnych. Porównując wydajność w ray-tracingu do kart desktopowych zbliża się do możliwości RTX 3070 - a zwykle mobilne RTX 3080 oferują zaledwie wydajność zbliżoną do "dużych" RTX 3060 Ti.

Sprawdźmy jednak rzeczywiste wyniki w grach. Na jakie osiągi możemy liczyć?

Horizon: Zero Dawn – najwyższa jakość

[kl./s.]

Rozdzielczość 1920 x 1080 137

106 Rozdzielczość 2560 x 1440 109

88 Rozdzielczość 3840 x 2160 59

51 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Laptop w Horizon: Zero Dawn radzi sobie bardzo dobrze, ale dajmy mu jakieś prawdziwe wyzwanie... Na przykład Cyberpunka 2077 w rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160) i z ray-tracingiem w jakości ultra. Oczywiście nawet najpotężniejsze desktopy miałyby z tym problem, więc równocześnie posiłkowaliśmy się technologią DLSS w ustawieniach Ultra Performance. Tym razem test w postaci materiału wideo:

Na jaki czas pracy na baterii można liczyć? Powiedzmy sobie szczerze, że w przypadku laptopa DTR nie jest najważniejsza cecha, ale mimo wszystko warto to sprawdzić. W teście PCMark Battery Modern Office, w trybie oszczędzania energii i z jasnością ekranu ustawioną na 50% laptop pracował 2 godziny i 5 minut.

Dream Machines RX3080-17PL38 - czy warto kupić?

To maszyna dla osób o specyficznych wymaganiach - które chcą dużego i wydajnego laptopa zamiast komputera typu desktop. Jeśli marzy Ci się topowy, desktopowy procesor Core i9 Rocket Lake (który możesz dodatkowo podkręcić) i w zupełności nie przeszkadza ci głośny szum systemu chłodzącego to ten model Dream Machines spełni Twoje oczekiwania.

Laptop Dream Machines to bardzo wydajna maszyna, której wentylatory mogą zdmuchnąć cię z fotela, ale wiem, że takie konstrukcje mają zarówno swoich gorących zwolenników, jak i niezaprzeczalne zalety.

O jakich zaletach nad desktopami tu mowa? O ile wcale się go łatwo nie przenosi, to przecież znacznie łatwiej zapakować go w walizkę niż nawet najmniejszy komputer desktop z monitorem i klawiaturą.

Dream Machines RX3080-17PL38 to laptop typu DTR, który wyróżnia się desktopowym procesorem Intel Rocket Lake oraz mobilnym układem graficznym GeForce RTX 3080. Producent zadbał o dwa porty TB 4, USB 3.2 Gen 2 (zarówno w wersji A jak i C), czy też dwa wyjścia mini DP. Jest tu ekran 4K UHD z obsługą NVIDIA G-Sync oraz... dwa zasilacze by dostarczyć temu monstrum odpowiednią ilość energii. Jeśli w laptopie interesuje Cię moc (zwłaszcza procesora) i tylko moc, to jest to maszyna dla Ciebie.

Opinia o Dream Machines RX3080-17PL38 Plusy desktopowy procesor Intel Core i9 11900K

mobilny układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3080

ekran WVA 4K UHD z NVIDIA G-Sync

32 GB pamięci RAM 3200 MHz i SSD M.2 1 TB

Wi-Fi 6 i LAN 2,5G

dwa porty Thunderbolt 4

trzy wyjścia obrazu (1 x HDMI i 2 x mini DP)

cztery porty USB 3.2 Gen 2 (trzy A i jeden C)

trzy wolne sloty M.2 i dwa wolne sloty RAM

konfigurowalne podświetlenie RGB (klawiatura i obudowa) Minusy bardzo głośny system chłodzenia w trybie Wydajność

waga 4,5 kilograma

Ocena końcowa 88% 4.4/5