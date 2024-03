Zadba o porządek w twoim domu. Nowy robot Dreame MOVA M1

Niezawodny robot sprzątający 2 w 1? Dreame wie doskonale, jak tworzyć takie urządzenia i prezentuje właśnie nowy model w swojej ofercie. MOVA M1 to kompaktowa, wydajna i inteligentna konstrukcja, która dostosuje się do każdego domu.

Sprzątanie pochłania długie godziny w ciągu tygodnia każdemu z nas. To fakt, z którym nie trzeba dyskutować, bo jest oczywisty. Ręczne odkurzanie to jedno – do tego należy przecież pamiętać o regularnym mopowaniu podłóg. Wszystko to oczywiście zwykle robimy w swoim wolnym czasie, tracąc go na – jakby nie patrzeć - męczące obowiązki.

Ale przecież codzienne sprzątanie można oddać w “ręce” robotów sprzątających. Wtedy nie dość, że zagwarantujesz sobie ciągły porządek w domu, to dodatkowo zyskasz wiele wolnego (i jakże cennego) czasu. Wszak tego typu urządzenia mogą pracować, kiedy jesteś poza domem – w pracy, na zakupach, gdziekolwiek indziej. Nie musisz odbierać sobie cennych godzin w skali tygodnia lub miesiąca, które możesz poświęcić na odpoczynek lub hobby. To czysta oszczędność. Robot sprzątający Dreame MOVA M1 to nowa propozycja od znanego i cenionego producenta, która może okazać się doskonałym wyborem dla twojego domu, jeśli chcesz uwolnić się od męczącego sprzątania. Jest kompaktowy, wydajny i inteligentny.

Robot sprzątający Dreame MOVA M1. Ma wszystko, czego potrzebujesz

Odkurzanie i mopowanie – to dwa główne zadania, w których wyręczy cię nowy MOVA M1. Robot oferuje potężną moc ssania dla wydajnego sprzątania, a przy tym producent zadbał o jego wygląd. Nie sposób nie zwrócić więc uwagi na jego kompaktowe wzornictwo, które sprawia, że urządzenie odnajdzie się w każdym domu i będzie do niego pasować stylistycznie. Nie brakuje też długiego czasu pracy na baterii, dzięki czemu MOVA M1 wysprząta nawet duże domy.

Pozostając natomiast w kontekście tego, co w przypadku odkurzaczy jest najważniejsze, a więc mocy ssania, Dreame MOVA M1 oferuje moc na poziomie 4500 Pa. To zdecydowanie wysoka wartość, szczególnie w świetle wielu konkurencyjnych urządzeń, które odkurzają z mocą nierzadko mniejszą niż 3000 Pa. MOVA M1 ma wystarczająco dużą siłę, aby dokładnie wyczyścić każdy zakamarek w twoim domu – i dotyczy to również trudnych w utrzymaniu czystości dywanów (z krótkim i długim włosiem).

Z kolei funkcja 2w1 łącząca odkurzanie i mopowanie, którą charakteryzuje się MOVA M1, to genialne rozwiązanie, które minimalizuje czas potrzebny na sprzątanie - a przy tym oszczędza baterię robota. MOVA 1 działa w podwójny sposób, tzn. odkurza i mopuje jednocześnie. Dzięki temu urządzenie nie musi wykonywać kilka razy tego samego przejazdu, bo obie rzeczy robi w jednym momencie.

Jeśli zaś przy akumulatorze jesteśmy - Dreame wyposażyło MOVA M1 w akumulator o pojemności 2600 mAh. Najprawdopodobniej jest to liczba, która dla wielu może być tylko jednym z kilku elementów broszury reklamowej, z której nic nie wynika. W praktyce tak duży akumulator zapewnia robotowi 150 minut ciągłej pracy. To niespełna trzy godziny odkurzania i mopowania jednocześnie. Co to oznacza w praktyce? Taki czas działania przekłada się na możliwość dokładnego oczyszczenia powierzchni do 140 metrów kwadratowych, a więc naprawdę dużego domu.

Znakomita wydajność i planowanie trasy sprzątania poprzez nawigację SoF LiDAR i moc ssania na poziomie 4500 Pa to nie jedyne zalety Dreame MOVA M1. Robot sprzątający poza skutecznością sprzątania może pochwalić się eleganckim i kompaktowym wzornictwem. Choć naturalnie wygląd urządzenia jest kwestią gustu, producent zadbał tutaj o minimalistyczny design, który będzie odpowiedni dla każdego wnętrza. Dzięki temu robot sprzątający nie będzie przeszkodą, którą należy ukryć przed wzrokiem innych, a zwyczajnie będzie stanowić element dekoracji.

Kompaktowe wzornictwo ma jeszcze jedną zaletę. Wymiary 32,5 x 7,6 cm pozwalają Dreame MOVA M1 dotrzeć do każdego miejsca w twoim domu – nawet jeśli będą one trudno dostępne. Oznacza to, że będziesz mógł na dobre zapomnieć o niedoczyszczonej podłodze pod szafką lub uciążliwym kurzu pod łóżkiem. W każde z tych miejsc nowy robot od Dreame wjedzie bez najmniejszego problemu i zadba o czystość. Co więcej, temu niewielkiemu pomocnikowi nie będą przeszkadzać utrudnienia takie jak listwy lub inne tego typu obiekty o wysokości do 2 cm.

Istotnym elementem, który dodatkowo zwiększa użyteczność tego robota sprzątającego, jest aplikacja na telefony, za pośrednictwem której można zlecać MOVA M1 rozpoczęcie sprzątania, ustalić harmonogram pracy lub wydzielić zakazane strefy, w których urządzenie ma nie pracować. Nie zabrakło też integracji oprogramowania ze sterowaniem głosowym. Dzięki temu możesz powiedzieć kilka słów do telefonu, a Dreame MOVA M1 zrozumie polecenie i ruszy sprzątać mieszkanie. Wygoda w pełnym tego słowa znaczeniu i na wyciągnięcie ręki. A do tego niezaprzeczalnie duża moc ssania połączenia z wytrzymałością i efektywnością pracy opartą na zaawansowanej nawigacji.

