Odkurzacz naszpikowany technologiami. Dreame prezentuje X50 Ultra

Dreame, popularna marka w kategorii urządzeń do sprzątania, wprowadziła do oferty w Polsce robota X50 Ultra. Nowy model - jak twierdzi producent - wytycza kierunki rozwoju w technologii sprzątającej, łącząc zaawansowane rozwiązania z wyjątkową efektywnością.

Dreame X50 Ultra odznacza się przede wszystkim systemem ProLeap™, który zapewnia wyjątkową mobilność dzięki automatycznie wysuwanym nogom. Według certyfikatu Frost & Sullivan, umożliwia to pokonywanie przeszkód o wysokości do 6 cm. Zintegrowana funkcja amortyzacji nie tylko minimalizuje ryzyko gwałtownych zderzeń, ale redukuje również poziom hałasu, co również zostało potwierdzone certyfikatem TÜV w zakresie cichego trybu pracy.

Prowadzenie i systemy czyszczące

Model X50 Ultra wyposażono w zaawansowany system nawigacji VersaLift, który umożliwia pełne 360-stopniowe mapowanie przestrzeni. Czujnik DToF, pozwalający na bezproblemowe czyszczenie pod niskimi meblami, jest kolejnym innowacyjnym rozwiązaniem. System czyszczący HyperStream™ Detangling DuoBrush przeciwdziała plątaniu się włosów, co potwierdzono certyfikatem TÜV SÜD, zaś technologia TripleUp Tech automatycznie reguluje unoszenie szczotek i mopów, dostosowując się do rodzaju sprzątanej powierzchni.

Dreame X50 Ultra wykorzystuje technologie rozpoznawania brudu OmniDirt Detection 2.0, pozwalającą na dopasowanie sposobu sprzątania do rodzaju zabrudzeń. System ten jest w stanie identyfikować różne rodzaje plam i automatycznie optymalizować tryb działania. Z kolei kamera RGB wspierana przez 3DAdapt usprawnia rozpoznanie i omijanie przeszkód, a robot rozróżnia około 200 rodzajów obiektów.

Wydajność czyszczenia

Silnik TurboForce szóstej generacji pracuje z prędkością do 90 tys. obrotów na minutę, co zapewnia siłę ssania wynoszącą nawet 20 tys. Pa, z zachowaniem niskiego poziomu hałasu. System AceClean DryBoard™ z dwudziestoma dyszami spryskującymi zapewnia równomierne mycie, zaś technologia gorącego czyszczenia mopów w temperaturze 80°C eliminuje bakterie w 99 proc.

Za sprawą stacji dokującej PowerDock, która jest wyposażona w pojemny worek na kurz 3,2 l, robot może pracować bezobsługowo przez około 100 dni. Stacja również współpracuje z inteligentnym systemem dozowania detergentu oraz jest kompatybilna z ewentualnym podłączeniem do instalacji wodnej.

Opcje komunikacyjne

Dreame X50 Ultra oferuje także nowoczesne rozwiązania komunikacyjne, jak protokół Matter czy obsługa głosowa. Dzięki rozpoznawaniu dywanów, robot automatycznie dostosowuje tryb pracy, zapewniając skuteczność także na powierzchniach tekstylnych.