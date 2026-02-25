Roboty domowe

Topowy robot Dreame już w sklepach. Można zgarnąć prezent

przeczytasz w 2 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Dreame X60 Ultra to propozycja dla wymagających – łączy niski profil, ogromną moc i zaawansowaną sztuczną inteligencję, eliminując kompromisy, które do tej pory były standardem w tej kategorii.

Dreame X60 Ultra oficjalnie debiutuje w Polsce i już na starcie rozwiązuje jeden z największych dylematów rynku robotów sprzątających: wybór między smukłą konstrukcją a wysoką mocą. Ten model łączy jedno i drugie – oferując ultrasmukłą obudowę i rekordowe parametry pracy.

Czym się wyróżnia nowy flagowiec Dreame? 

Ultrasmukła konstrukcja – tylko 7,95 cm  

Po schowaniu wieżyczki nawigacyjnej robot ma zaledwie 7,95 cm wysokości. Bez problemu wjeżdża pod niskie sofy, łóżka czy szafki RTV – czyli tam, gdzie zwykle gromadzi się najwięcej kurzu.  

Pokonywanie przeszkód do 8,8 cm  

Dzięki nowej wersji technologii ProLeap urządzenie radzi sobie z wysokimi progami, grubymi dywanami czy nietypowymi nogami mebli. To realna zmiana dla mieszkań z różnicami poziomów.

Rekordowa moc ssania – 35 000 Pa  

Tak wysoka siła ssania, wspierana przez szczotki HyperStream DuoBrush 2.0, pozwala skutecznie usuwać brud z twardych podłóg i głębi dywanów. Dodatkowy system uszczelniania dociska szczotkę do podłoża, zwiększając efektywność czyszczenia i ograniczając zaplątywanie się włosów.  

Mopowanie na ciepło – DreameGlide 

Nowy system mopowania utrzymuje temperaturę wody na poziomie ok. 40°C przez minimum 4 minuty ciągłej pracy. W praktyce oznacza to skuteczniejsze rozpuszczanie tłustych plam, np. w kuchni, i wyraźnie lepsze efekty niż przy myciu zimną wodą. 

Inteligentna nawigacja OmniSight z AI  

System rozpoznaje ponad 280 typów obiektów z milimetrową precyzją. Robot analizuje kontekst przeszkód, omija je i optymalizuje trasę, a także automatycznie dostosowuje parametry sprzątania do wykrytego zabrudzenia. Dodatkowe oświetlenie pomaga pracować w ciemnych pomieszczeniach i wykrywać drobny kurz.  

Dreame X60 Ultra

Dreame X60 Ultra

Gdzie sprawdzi się najlepiej?  

  • w mieszkaniach z niskimi meblami, pod które klasyczne roboty nie wjeżdżają, 
  • w domach z wysokimi progami i różnicami poziomów,
  • w przestrzeniach z dywanami o gęstym runie, 
  •  w kuchniach i jadalniach, gdzie liczy się skuteczne usuwanie tłustych zabrudzeń, 
  •  w domach ze zwierzętami i długimi włosami – dzięki konstrukcji szczotek ograniczającej plątanie. 

Dreame X60 Ultra

Cena i promocja na start  

Dreame X60 Ultra jest dostępny w czarnej i białej wersji kolorystycznej. Sugerowana cena katalogowa Dreame X60 Ultra wynosi 5 999 zł. Do 11 marca 2026 r. obowiązuje jednak oferta premierowa, w ramach której urządzenie można kupić już za 5 599 zł.  

Dodatkowo w okresie promocji do zakupu można otrzymać suszarkę (Dreame Glory lub Dreame Glory Pro – w zależności od punktu sprzedaży) za symboliczną 1 zł. Liczba produktów promocyjnych jest ograniczona.  

 
 

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login