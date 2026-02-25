Topowy robot Dreame już w sklepach. Można zgarnąć prezent
Dreame X60 Ultra to propozycja dla wymagających – łączy niski profil, ogromną moc i zaawansowaną sztuczną inteligencję, eliminując kompromisy, które do tej pory były standardem w tej kategorii.
Dreame X60 Ultra oficjalnie debiutuje w Polsce i już na starcie rozwiązuje jeden z największych dylematów rynku robotów sprzątających: wybór między smukłą konstrukcją a wysoką mocą. Ten model łączy jedno i drugie – oferując ultrasmukłą obudowę i rekordowe parametry pracy.
Czym się wyróżnia nowy flagowiec Dreame?
Ultrasmukła konstrukcja – tylko 7,95 cm
Po schowaniu wieżyczki nawigacyjnej robot ma zaledwie 7,95 cm wysokości. Bez problemu wjeżdża pod niskie sofy, łóżka czy szafki RTV – czyli tam, gdzie zwykle gromadzi się najwięcej kurzu.
Pokonywanie przeszkód do 8,8 cm
Dzięki nowej wersji technologii ProLeap urządzenie radzi sobie z wysokimi progami, grubymi dywanami czy nietypowymi nogami mebli. To realna zmiana dla mieszkań z różnicami poziomów.
Rekordowa moc ssania – 35 000 Pa
Tak wysoka siła ssania, wspierana przez szczotki HyperStream DuoBrush 2.0, pozwala skutecznie usuwać brud z twardych podłóg i głębi dywanów. Dodatkowy system uszczelniania dociska szczotkę do podłoża, zwiększając efektywność czyszczenia i ograniczając zaplątywanie się włosów.
Mopowanie na ciepło – DreameGlide
Nowy system mopowania utrzymuje temperaturę wody na poziomie ok. 40°C przez minimum 4 minuty ciągłej pracy. W praktyce oznacza to skuteczniejsze rozpuszczanie tłustych plam, np. w kuchni, i wyraźnie lepsze efekty niż przy myciu zimną wodą.
Inteligentna nawigacja OmniSight z AI
System rozpoznaje ponad 280 typów obiektów z milimetrową precyzją. Robot analizuje kontekst przeszkód, omija je i optymalizuje trasę, a także automatycznie dostosowuje parametry sprzątania do wykrytego zabrudzenia. Dodatkowe oświetlenie pomaga pracować w ciemnych pomieszczeniach i wykrywać drobny kurz.
Gdzie sprawdzi się najlepiej?
- w mieszkaniach z niskimi meblami, pod które klasyczne roboty nie wjeżdżają,
- w domach z wysokimi progami i różnicami poziomów,
- w przestrzeniach z dywanami o gęstym runie,
- w kuchniach i jadalniach, gdzie liczy się skuteczne usuwanie tłustych zabrudzeń,
- w domach ze zwierzętami i długimi włosami – dzięki konstrukcji szczotek ograniczającej plątanie.
Cena i promocja na start
Dreame X60 Ultra jest dostępny w czarnej i białej wersji kolorystycznej. Sugerowana cena katalogowa Dreame X60 Ultra wynosi 5 999 zł. Do 11 marca 2026 r. obowiązuje jednak oferta premierowa, w ramach której urządzenie można kupić już za 5 599 zł.
Dodatkowo w okresie promocji do zakupu można otrzymać suszarkę (Dreame Glory lub Dreame Glory Pro – w zależności od punktu sprzedaży) za symboliczną 1 zł. Liczba produktów promocyjnych jest ograniczona.
