Dyson zaskoczył. Niewielki mop inny niż wszystkie

W ubiegłym roku Dyson pokazał światu odkurzacz PencilVac, który zaczerpnął technologię silników z urządzeń do stylizowania włosów. Podobne rozwiązanie szykuje przy okazji premiery Dyson PencilWash, który wyróżnia się stylistyką.

Mopy sprzątające podłogi najczęściej ważą kilka kilogramów i mają w sobie masę technologii. Większość producentów, jeśli prezentuje lekkie, elektryczne mopy, to tak naprawdę są one nakładką na odkurzacz, którą przyczepia się do rury zamiast szczotki. Z kolei Dyson próbuje rozwinąć ideę niewielkiego elektrycznego mopa, który przede wszystkim będzie łatwo dostępny i gotowy do pracy.

Dyson PencilWash to nowe podejście do niewielkich sprzętów sprzątających

Podczas gdy producenci starają się zapewnić jak największą moc i nacisk, czasem zwiększając przy tym masę, tak Dyson stawia na smukłą rękojeść, której średnica to 38 milimetrów. W środku mieści się także 4-ogniwowy akumulator litowo-jonowy, który według zapewnień producenta dostarczy energię na 30 minut pracy.

Za kontrolę urządzenia odpowiada ekran znajdują się przyciski, które pozwalają włączyć jeden z dwóch trybów sprzątania - codzienny oraz MAX. Informacje o stanie baterii i pracy urządzenia wyświetlą się na ekranie LED. Do tego producent połączył mopa z aplikacją My Dyson, która pomoże w zarządzaniu eksploatacją sprzętu.

Dyson PencilWash pod meblem

Choć konstrukcja waży 2,1 kilograma (a więc niewiele mniej od odkurzaczy po doczepieniu do nich końcówek mopujących), tak Dyson chwali się obciążeniem dłoni rzędu 380 gramów. W części mopującej znajduje się wałek z 64 000 włókien z mikrofibry, którego zadaniem jest jednocześnie czyszczenie podłogi, jak i wpuszczanie brudnych płynów do zbiornika gromadzącego. Na czystą wodę z płynem producent przeznaczył 300 mililitrów, co nie jest szczególnie dużą pojemnością.



Dyson PencilWash

Ciekawie producent rozwiązał kwestię ładowania. Stacja ma stożkowy kształt i odkłada się do niej wyłącznie rękojeść. Część mopującą kładzie się do tacki ociekowej. Oznacza to, że niezbędne jest manualne czyszczenie rolki mopującej, bowiem ta nie jest w stanie się samodzielnie oczyścić. Sprzęt można już zamówić w cenie 1449 złotych.