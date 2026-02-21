Dyson zaskoczył. Niewielki mop inny niż wszystkie
W ubiegłym roku Dyson pokazał światu odkurzacz PencilVac, który zaczerpnął technologię silników z urządzeń do stylizowania włosów. Podobne rozwiązanie szykuje przy okazji premiery Dyson PencilWash, który wyróżnia się stylistyką.
Mopy sprzątające podłogi najczęściej ważą kilka kilogramów i mają w sobie masę technologii. Większość producentów, jeśli prezentuje lekkie, elektryczne mopy, to tak naprawdę są one nakładką na odkurzacz, którą przyczepia się do rury zamiast szczotki. Z kolei Dyson próbuje rozwinąć ideę niewielkiego elektrycznego mopa, który przede wszystkim będzie łatwo dostępny i gotowy do pracy.
Dyson PencilWash to nowe podejście do niewielkich sprzętów sprzątających
Podczas gdy producenci starają się zapewnić jak największą moc i nacisk, czasem zwiększając przy tym masę, tak Dyson stawia na smukłą rękojeść, której średnica to 38 milimetrów. W środku mieści się także 4-ogniwowy akumulator litowo-jonowy, który według zapewnień producenta dostarczy energię na 30 minut pracy.
Za kontrolę urządzenia odpowiada ekran znajdują się przyciski, które pozwalają włączyć jeden z dwóch trybów sprzątania - codzienny oraz MAX. Informacje o stanie baterii i pracy urządzenia wyświetlą się na ekranie LED. Do tego producent połączył mopa z aplikacją My Dyson, która pomoże w zarządzaniu eksploatacją sprzętu.
Choć konstrukcja waży 2,1 kilograma (a więc niewiele mniej od odkurzaczy po doczepieniu do nich końcówek mopujących), tak Dyson chwali się obciążeniem dłoni rzędu 380 gramów. W części mopującej znajduje się wałek z 64 000 włókien z mikrofibry, którego zadaniem jest jednocześnie czyszczenie podłogi, jak i wpuszczanie brudnych płynów do zbiornika gromadzącego. Na czystą wodę z płynem producent przeznaczył 300 mililitrów, co nie jest szczególnie dużą pojemnością.
Ciekawie producent rozwiązał kwestię ładowania. Stacja ma stożkowy kształt i odkłada się do niej wyłącznie rękojeść. Część mopującą kładzie się do tacki ociekowej. Oznacza to, że niezbędne jest manualne czyszczenie rolki mopującej, bowiem ta nie jest w stanie się samodzielnie oczyścić. Sprzęt można już zamówić w cenie 1449 złotych.
