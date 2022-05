Wojna w Ukrainie dostarcza nam masy nagrań, na których zarejestrowano użycie najnowocześniejszego uzbrojenia. Jeden z takich filmików przedstawia użycie drona Bayraktar TB2 w nietypowy sposób.

Dron Bayraktar TB2 stał się rozpoznawalny za sprawą ukraińskiej piosenki Bayraktar. Mówimy jednak o nowoczesnym uzbrojeniu, które pozwala skutecznie walczyć z rosyjskimi wojskami.

Dron Bayraktar TB2 to nowoczesne uzbrojenie

Bayraktar TB2 to bezzałogowy rozpoznawczo-bojowy aparat latający, który został zaprojektowany przez turecką firmę Baykar Makina. Prace nad urządzeniem rozpoczęto w 2007 roku, ale pierwszy prototyp wzniósł się w powietrze dopiero w 2014 roku – sprzęt znajduje się na wyposażeniu ukraińskich wojsk (niebawem ma trafić także do Polski).

Dron Bayraktar TB2 jest wykorzystywany praktycznie od począktu wojny w Ukrainie, ale po raz pierwszy posłużył do ataku na śmigłowiec

TB2 może pozostawać w powietrzu przez 27 godzin, a jego ładowność na podskrzydłowych zaczepach standardowo może wynosić do 55 kg (po zmniejszeniu ilości paliwa może on udźwignąć ładunek o masie do 150 kg). Daje to możliwość wykonywania zadań uderzeniowych za pomocą różnego typu uzbrojenia – mogą to być szybujące bomby kierowane MAM (Mini Akıllı Mühimmat) lub naprowadzane laserowo wersje MAM-L (MAM-Lazer) i MAM-C (MAM-Cirit).

Bayraktar TB2 zestrzelił rosyjski śmigłowiec z desantem

Do tej pory dron Bayraktar TB2 podczas wojny w Ukrainie najcześciej był wykorzystywany to atakowania celów naziemnych (co zresztą uwieczniono w materiale wideo piosenki Bayraktar). Tym razem celem stał się rosyjski śmigłowiec Mi-8 z 487. Samodzielnego Pułku Śmigłowców Federacji Rosyjskiej.

Na nagraniu zarejestrowano atak drona na rosyjski śmigłowiec Mi-8, który przeprowadzał desant piechoty na sławnej Wyspie Węży – akcji chyba nikt się nie spodziewał, bo sprzęt został bez problemu zestrzelony (krążą pogłoski, że w ataku mógł zginąć zastępca dowódcy rosyjskiego pułku).

Atak drona na rosyjski śmigłowiec jest ciekawy też z innego względu - do tej pory Federacja Rosyjska twierdziła, że Ukrainie nie udało się zaatakować Wyspy Węży. Jak widać, niekoniecznie jest to prawdą...

Źródło: Wikipedia, Ukraine Leaks, Wojsko Polskie (foto)