Piosenka wojenna „Bayraktar” to hit, który w ostatnim czasie obiegł wszystkie media społecznościowe, by ostatecznie trafić na najpopularniejsze muzyczne serwisy streamingowe. Posłuchaj, jak brzmi ukraińska piosenka o dronach „Bayraktar”.

Ukraińska piosenka „Bayraktar” trafiła nawet na Spotify

Konflikt pomiędzy Ukrainą, a Rosją toczy się nie tylko za naszą wschodnią granicą. To również walka w Internecie, w którą zaangażowanych jest miliony internautów z całego świata.

Na wirtualnym polu bitwy doskonale radzi sobie Ukraina umacniając jednocześnie morale tych, którzy walczą “naprawdę”. Jednym z przykładów tego typu działań jest pojawienie się ukraińskiej piosenki wojennej „Bayraktar”, która błyskawicznie rozprzestrzeniła się w Internecie stając się absolutnym hitem.

Posłuchaj piosenkę „Bayraktar" - ukraiński hit ostatnich dni

Wykonawca utworu pozostaje do tej pory nieznany. To nie przeszkadzało jednak, aby piosenka stała się hitem na niemal wszystkich platformach społecznościowych. Przekaz utworu jest oczywisty - pokazanie wyższości wojsk ukraińskich nad rosyjskimi i poniżenie nieskoordynowanych działań agresora. Wszystko z dronem bojowym Bayraktar TB2 w tle.

Utwór Bayraktar został udostępniony na mediach społecznościowych m.in. przez profile ukraińskich wojsk lądowych.

Początkowo „Bayraktar” rozsyłano za pośrednictwem komunikatora Telegram pomiędzy ukraińskimi żołnierzami. W końcu piosenka trafiła na TikToka, a stąd już prostą drogą (jeśli nie autostradą) popularności natychmiast wylądowała na YouTube, żeby ostatecznie wylądować na najpopularniejszych muzycznych streamingach, takich jak Spotify lub Apple Music.

Co to właściwie jest ten Bayraktar?

Bohater ukraińskiej piosenki to dokładnie rzecz biorąc Bayraktar TB2. Czym jest dokładnie? To bezzałogowy rozpoznawczo-bojowy pojazd latający (UAV), który w dużym uproszczeniu można nazywać po prostu dronem (choć to nie taki dron, który służy do nagrywania filmów w locie).

Zasługi Bayraktar TB2 w ukraińskiej armii w kontekście konfliktu z Rosją są nieopisane - stąd też popularność drona, który doczekał się piosenki na swoją część.

Ten niewielkich rozmiarów UAV służy do niszczenia kolumn pojazdów przeciwnika z powietrza - z wyjątkową precyzją i siłą rażenia. Internet obiegły już liczne filmy przedstawiające sposób działania i skuteczność Bayraktar TB2 - udostępnia je zresztą sama armia Ukrainy.

I jak oceniacie hit ostatnich dni? Jeśli znacie jeszcze jakieś utwory/dzieła, które wspierają Ukrainę w walce - podzielcie się nimi w komentarzu.

Źródło: YouTube