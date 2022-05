Wojna w Ukrainie praktycznie codziennie dostarcza nam nowych nagrań, na których zarejestrowano nieudolność rosyjskich wojsk. Ostatnio sporą popularnością cieszy się nagranie podstępnego ataku na rosyjski czołg T-72B.

Radziecki czołg T-72B dziesiątkowany w Ukrainie

T-72B to zmodernizowana wersja popularnego, radzieckiego czołgu T-72 - modernizacja obejmuje m.in. system kierowania ogniem, nową armatę ze stabilizacją oraz wzmocniony pancerz wieży i kadłuba. Załoga obejmuje 3 żołnierzy, a na uzbrojeniu znajduje się armata w kalibrze 125 mm, dwa karabiny maszynowe oraz wielkokalibrowy karabin maszynowy.



Rosyjski czołg T-72B porzucony na polu walki (foto: Wikipedia)

Czołgi T-72 są wykorzystywane przez obydwie strony konfliktu. Rosyjskie T-72 bardzo często pojawiają się na propagandowych nagraniach, gdzie są niszczone w najróżniejszy sposób (np. poprzez atak artyleryjski czy ataki dronów).

Ostatnio w sieci pojawiło się nowe nagranie, które pokazuje nieudolność rosyjskich wojsk.

Rosyjski czołg T-72B dwukrotnie wjeżdża na minę

Na zarejestrowanym nagraniu widać samotny czołg T-72B, który próbuje przejechać przez powalone drzewa. Obiekt został jednak zaminowany, co… mocno utrudniło przejazd pojazdu.

Na nagraniu można zauważyć, że czołg najpierw najeżdża lewą gąsienicą na minę, ale po wybuchu nadal był w stanie jeździć. Kierujący popełnił jednak błąd, bo, zamiast wycofania, skręcił w prawo o 180 stopni i ponownie najechał lewą gąsienicą na ładunek.

Kierowca czołgu T-72B popełnił błąd i wjechał na drugą minę - siłą eksplozji była na tyle mocna, że usniosła pojazd do góry

Siła eksplozji była na tyle mocna, że uniosł czołg do góry (znajdująca się wewnątrz załoga na pewno musiała to boleśnie odczuć). Nie wiadomo jednak jakie skutki miały wybuchy dla maszyny. Można jednak podejrzewać, że pojazd został mocno uszkodzony, co może go poważnie osłabić lub nawet wyeliminować z pola walki.

Źródło: Ukraine Leaks, Wikipedia