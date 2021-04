Trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden – tyle dronów wzbiło się na szanghajskie niebo, aby utworzyć wielkie logo marki Genesis. Tak świętowano jej debiut w Państwie Środka.

Rekordowy pokaz dronowy – Genesis w Księdze Rekordów Guinnessa

Genesis to marka luksusowych samochodów spod parasola Hyundaia. Skoro „luksus”, to Koreańczycy nie żałowali pieniędzy i zorganizowali w Chinach niezwykły pokaz. 3281 dronów formowało się na niebie w logo marki, w kontury jej najważniejszych modeli i kilka innych układów. Zobacz jak pięknie to wyglądało:

Takie dronowe show ma być efektowniejszą, a przy okazji także przyjaźniejszą odpowiedzią na pokazy fajerwerków. Zresztą powoli już się nią staje – prezentacja Genesis nie była bowiem pierwsza. Była jednak największa – wydarzenie z udziałem 3281 dronów zostało zapisane w Księdze Rekordów Guinnessa.

Dronowe show – zobacz inne pokazy

Genesis zdetronizowało tym samym Shenzen Damoda Intelligent Control Technology, które we wrześniu ubiegłego roku przygotowało świetlny spektakl z wykorzystaniem 3051 dronów. Poniżej możesz zobaczyć jego podsumowanie:

Warto też przypomnieć pokaz Intela z 2018 roku. Aby uczcić zimowe igrzyska olimpijskie amerykański producent zorganizował wydarzenie, w którym udział wzięło 1218 dronów, które stworzyły między innymi słynne logo z pięcioma okręgami:



foto: Intel

Choć (przy niespełna tysiącu dronów) było to mniej spektakularne, to warto jednak wspomnieć także o innej akcji z tego samego roku. Otóż magazyn Time wykorzystał drony, aby stworzyć jedną ze swoich okładek – tak to wyglądało:

Jakie jest twoje zdanie na temat takich pokazów? Jesteś za tym, by zastąpiły sztuczne ognie?

Źródło: The Verge, Genesis, informacja własna

