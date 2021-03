DJI FPV to dron, dzięki któremu doświadczysz latania w zupełnie nowy sposób. Poczujesz się tak, jakbyś to ty był dronem unoszącym się w powietrzu i obserwującym świat z góry.

Oto dron DJI FPV – poczujesz, że latasz

Producent, którego miłośnikom dronów na pewno nie trzeba przedstawiać, zaprezentował nowy model i zapowiada, że na nowo zdefiniuje on latanie. Oto DJI FPV – najnowszy „owoc 15 lat innowacji” i zarazem „kamień milowy na drodze do demokratyzacji powietrznych technologii”. Mamy go już w redakcji i zaczynamy zabawę, by już wkrótce podzielić się z tobą wrażeniami. Zacząć – jak zwykle – trzeba było jednak od wyjęcia go z pudełka. Zobacz jak to wyglądało:

Zobacz benchmarkowy unboxing DJI FPV:

Choć mówimy o technologiach powietrznych, zejdźmy na ziemię. Bo fakty są takie, że DJI FPV nie jest pierwszym dronem w swojej kategorii. Określenie FPV oznacza tyle, że możliwe jest obserwowanie tego, co rejestruje kamera w wyjątkowo angażujący sposób – z perspektywy „pierwszej osoby”. Masz więc wrażenie, jakbyś to ty znajdował się w powietrzu i na własne oczy widzisz świat taki, jakim obserwują go ptaki. Rozwiązanie to przyjęło się przede wszystkim w wyścigach, ponieważ pozwala lepiej orientować się w przestrzeni, co ma znaczenie przy pokonywaniu zakrętów i przeszkód.

Co czyni DJI FPV dronem rewolucyjnym?

Dlaczego więc w DJI FPV mamy widzieć rewolucję? Ano przede wszystkim ze względu na stosunkowo dużą przystępność, dzięki czemu dronowanie z perspektywy „pierwszej osoby” staje się możliwe dla znacznie szerszej grupy osób, a nie tylko pasjonatów „latanych” wyścigów. Wyjmujesz z pudełka, zakładasz gogle i lecisz.

Po drugie: ponieważ model ten dzieli wiele funkcji i rozwiązań ze swoimi braćmi ze stajni DJI (a przede wszystkim z Mavicami) – możemy więc liczyć choćby na pierwszorzędną stabilizację, zintegrowaną kamerę oferującą świetną jakość wideo, długi czas działania, funkcję omijania przeszkód i samodzielnego powrotu do miejsca startu czy proste sterowanie. W dotychczasowych konstrukcjach FPV bywało z tym zaś różnie.

Skoro jesteśmy już przy sterowaniu, to dodajmy, że domyślnie do kierowania służy klasyczny, bezprzewodowy kontroler – taki sam jak w przypadku „zwykłych” dronów. Możesz jednak także dokupić trzymany w jednej dłoni kontroler ruchowy (podobny do tych z zestawów VR). Istotniejsze jest to, że DJI FPV może działać w jednym z trzech trybów:

N Mode oferuje łatwe sterowanie (dron samodzielnie utrzymuje wysokość i unika przeszkód),

M Mode daje pełną kontrolę nad dronem (bez zbędnych wspomagaczy),

S Mode zaś to coś pomiędzy – łączy bezpieczeństwo N Mode z dynamiką M Mode.

W powietrzu pędzi, ale o bezpieczeństwo nie musisz się bać

Może cię też zainteresować informacja, że nowy dron DJI rozpędza się do 140 km/h, a setkę osiąga w zaledwie 2 sekundy. Nie bój się jednak, że ci zwieje i stracisz z nim łączność, bo zasięg sięga tu aż 10 kilometrów. Dwupasmowe połączenie jest stabilne, a transmisja danych z szybkością 50 Mb/s pozwala ci liczyć na wiele. W zależności od potrzeb możesz spodziewać się nawet rozdzielczości 1440x810p, płynności 120 fps i pola widzenia 142 stopnie, a opóźnienie nie powinno przekraczać 28 milisekund. Sama kamera może też nagrywać wideo w jakości 4K/60fps (ze stabilizacją RockSteady EIS).

DJI FPV może unosić się w powietrzu nawet przez 20 minut (czyli mniej więcej dwa razy dłużej niż konkurenci) i wykorzystuje technologie zapewniające znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa. Oprócz wspomnianych już sensorów wykrywających przeszkody na drodze i przycisku umożliwiającego powrót drona do miejsca startu, jest również tak zwany hamulec awaryjny, po którego wciśnięciu bezzałogowiec zatrzymuje się w miejscu.

Ile kosztuje DJI FPV? - cena

Na koniec niezwykle istotna informacja. Za zestaw DJI FPV złożony z drona, kontrolera i gogli zapłacimy 6499 zł.



Zestaw jest już u nas w redakcji, recenzja niebawem

Źródło: DJI, informacja własna

