Droższe Spotify. Różnica będzie odczuwalna

Najpopularniejszy serwis streamingowy do słuchania muzyki i podcastów wkrótce może wprowadzić nowy plan subskrypcyjny. Odniesienia do nowego progu odnalazł użytkownik Hypixely na Reddicie.

W kontekście popularności Spotify nie ma sobie równych. To bezwzględnie najpopularniejsze narzędzie do słuchania muzyki. Jeśli natomiast chodzi o jakość dźwięku na “zielonym” serwisie, Spotify ma jeszcze całkiem sporo lekcji do odrobienia.

Wynika to przede wszystkim z braku wsparcia do bezstratnej kompresji, co jest standardem m.in. w konkurencyjnym Apple Music. Choć oczywiście kwestia tego, jaki muzyczny serwis streamingowy jest najlepszy zależy często od przyzwyczajeń, to subskrybenci najpopularniejszej platformy mogą wkrótce ucieszyć się z ważnej aktualizacji. Jest jednak jedno “ale”.

Spotify Hi-Fi nadchodzi? Cena może być szokująca

Jak zauważył użytkownik Hypixely na Reddicie, Spotify może wkrótce wprowadzić pliki wysokiej jakości i bezstratną kompresję. Wskazują na to odnalezione w kodzie aplikacji odniesienia związane z nowym progiem subskrypcyjnym. Oprócz o wiele lepszej jakości dźwięku, gigant streamingowy może też wprowadzić szereg innych nowości, których brak w obecnie funkcjonującym najwyższym planie Premium.

Doniesienia z Reddita wskazują, że nowy próg subskrypcyjny będzie oferował nową funkcję generowania playlist z wykorzystaniem AI. Oprócz tego ma pojawić się dostęp do audiobooków, a tzw. leakerzy zauważają, że ma on pozwolić na odsłuch przez 30 godzin w ciągu miesiąca. Mają też pojawić się zupełnie nowe narzędzia pozwalające zarządzać kolejką odtwarzanych plików.

Kod sugerujący wprowadzenie planu Hi-Fi do Spotify (Źródło: Reddit)

Wszystkie te nowości brzmią interesująco, jednak odkrycie użytkownika Hypixely nie jest pozbawione niewielkiego haczyka. Cena najnowszego planu ma wynosić 19,99 dol. miesięcznie. Nie jest jasne, jak kwota przełoży się na subskrypcję opłacaną w złotówkach, natomiast jest to znaczna podwyżka względem dotychczasowej ceny 10,99 dol./mies. za plan Premium w USA.

Choć Spotify nie potwierdziło jeszcze, że plan Hi-Fi wkrótce może pojawić się w publicznym wydaniu aplikacji i nie jest jasne, czy każda z nowych funkcji ostatecznie trafi do nowego planu, to może szokować, że gigant w ogóle zdecyduje się na uruchomienie nowego progu subskrypcyjnego. Taki ruch jest zaskakujący szczególnie w świetle tego, że konkurencja oferuje bezstratną kompresję w podstawowych planach i nie wymaga dopłaty za wyższą jakość dźwięku.