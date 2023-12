SkyShowtime ogłasza premierę drugiego sezonu serialu “Halo”. Dwa pierwsze odcinki pojawią się na wskazanej platformie 9 lutego 2024 r., a kolejne będą sukcesywnie dodawane co tydzień. Najnowszy zwiastun podpowiada, czy warto czekać.

Halo: zwiastun drugiego sezonu

Serial Halo, stworzony przez showrunnera i producenta wykonawczego Davida Wienera (Brave New World), to epicka opowieść osadzona w uniwersum pierwszej gry z serii Halo, która to ujrzała światło dzienne 2001 r. na konsolach Xbox. Z racji tego, że SkyShowtime w Polsce rozgościł się na dobre (i może być traktowany jako alternatywa dla Netflixa), to nie sposób pominąć nadchodzącego drugiego sezonu Halo.

Pełna rozmachu wizja przyszłości XXVI wieku, wzbogacona przejmującymi historiami bohaterów, gdzie nie brakuje dynamicznej akcji kreowanej na fundamencie obcego zagrożenia jakim jest Przymierze - oto wizytówka serialu Halo. Drugi sezon zamierza spełnić te prawidła. Oto dowód.

Fabuła drugiego sezonu (potencjalne spoilery)

Jeśli nie mieliście do czynienia z serialem Halo i z jakiegoś powodu nie chcecie znać niuansów fabularnych, to zachęcamy, by przejść do kolejnego akapitu. W drugim sezonie Halo główny bohater, Master Chief John-117, dowodzi swoją elitarną drużyną Spartan w walce przeciwko obcej siłom, znanym jako Przymierze. Kiedy na opuszczonej planecie dochodzi do niespodziewanego zdarzenia, John zaczyna podejrzewać, że wojna, którą dotychczas prowadził, może ulec zmianie.

Zdeterminowany jest, by udowodnić coś, w co nikt inny nie wierzy - że Przymierze szykuje się do ataku na największą twierdzę ludzkości - John ryzykuje wszystko. Galaktyka stoi na krawędzi zniszczenia, a John wyrusza w podróż, by odnaleźć klucz do ocalenia, lub ostatecznej zagłady ludzkości - Halo

Obsada

W obsadzie drugiego sezonu Halo znajdują się takie gwiazdy jak Pablo Schreiber (American Gods) w roli Master Chiefa, Spartanina-117

Natascha McElhone (Californication) jako dr Halsey

Powracają także Jen Taylor (seria gier Halo, RWBY) jako Cortana

Bokeem Woodbine (Fargo)

Shabana Azmi (Fire)

Natasha Culzac (The Witcher)

Olive Gray (Half Moon Investigations

Yerin Ha (Reef Break)

Bentley Kalu (Avengers: Age of Ultron)

Kate Kennedy (Catastrophe)

Charlie Murphy (Peaky Blinders)

Danny Sapani (Penny Dreadful)

Do obsady dołączają również Joseph Morgan (Vampire Diaries, The Originals)

oraz Cristina Rodlo (No One Gets Out of Here Alive, The Homeless World Cup)

Serwis SkyShowtime dostępny jest poprzez aplikację SkyShowtime na urządzeniach z systemem Apple iOS i Android, tvOS, Android TV, Google Chromecast, LG TV oraz Samsung. W oczekiwaniu na premierę, warto sprawdzić, jak wygląda cena SkyShowtime w Polsce

Źródło: SkyShowtime