Rok 2023 nieubłaganie dobiega końca, nadchodzi więc czas rozmaitych podsumowań. Gracze PlayStation oraz Xbox mogą już teraz wygenerować swego rodzaju raport, który pokaże w liczbach, jak wyglądały minione miesiące.

Rok 2023 w pigułce

Cóż to był za rok! Chyba większość graczy zgodzi się, że w 2023 r. na brak atrakcji nie można było narzekać, bo gry w 2023 to w praktyce potężna dawka wirtualnej rozrywki. Solidnych produkcji w zasadzie nie da się zliczyć na palcach jednej ręki.

Gracze korzystający z konsol mogą teraz podsumować rok 2023. Zarówno Sony jak i Microsoft udostępniają ciekawe narzędzia (Nintendo również ma to w planach), dzięki którym wygenerujemy swego rodzaj raport. Jak to zrobić?

Podsumowanie 2023 na PlayStation

Do 14 stycznia 2024 r. gracze PS4 i PS5 mogą wygenerować podsumowanie za rok 2023, otrzymując garść informacji na temat najczęściej rozegranych gier, ile trofeów udało się zdobyć, nie brakuje miesięcznych statystyk oraz informacji na temat sposobu grania. Dane będą aktualizowane do końca bieżącego roku.

Tym razem Sony umożliwia udostępnianie swoich statystyk. By zrobić podsumowanie należy mieć aktywne konto PSN zarejestrowane w swoim regionie, gracz musi mieć ukończone 18 lat, a nasza aktywność w grach na PS4 lub PS5 musi być większa niż 10 godzin od początku roku. Poniżej znajdziecie przykładowe infografiki.

Podsumowanie 2023 na Xbox

Użytkownicy Xbox One oraz Xbox Series X|S mogą wykonać analogiczne podsumowanie za pośrednictwem oficjalnej strony, wystarczy się zalogować, a cała reszta to formalność, Co ciekawe, swoim tegorocznym dorobkiem pochwalił się sam Phil Spencer, który w 2023 r. spędził do tej pory łącznie 917 godzin w 82 grach na Xbox, z czego połowa tytułów należy do gatunku RPG. Ciekawe, dlaczego?

Nas również porwał wir Xboxa, głównie za sprawą długo oczekiwanego Starfield.

Podsumowanie 2023 na Nintendo Switch

W przypadku Nintendo jeszcze nie mamy możliwości zrobienia podsumowania, ale taka opcja pojawi się wkrótce, o czym świadczy oficjalny komunikat. Najwyraźniej spersonalizowane podsumowanie będzie dostępne w najbliższych dniach.

Źródło: Xbox, PlayStation, Nintendo, materiały własne