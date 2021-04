Od 1 maja sygnał DVB-T2 docierać będzie do 90% mieszkańców Polski. To kolejny etap przygotowań do przejścia na nowy standard cyfrowej telewizji naziemnej.

Prawie cała Polska w zasięgu DVB-T2 – cyfrowej telewizji naziemnej nowej generacji

Wyższa jakość obrazu i więcej miejsca na kanały w multipleksach to najważniejsze spośród korzyści, jakie płyną z przejścia ze standardu DVB-T na DVB-T2. W Polsce takiej transformacji doczekamy się w przyszłym roku, ale fundamenty pod nią stawiane są już od dłuższego czasu. Ba – już od 1 maja w zasięgu nowej technologii naziemnej telewizji cyfrowej będzie około 90 proc. mieszkańców naszego kraju.

Lada dzień zatem faktem stanie się stwierdzenie, że do dziewięciu na dziesięciu Polaków dociera sygnał DVB-T2. Jest on emitowany przez 49 obiektów w różnych częściach kraju. Aktualnie – w ramach testów prowadzonych przez Emitel – w tym standardzie nadawanych jest pięć kanałów Telewizji Polskiej, mianowicie TVP Kultura, TVP Rozrywka, TVP Dokument, TVP Kobieta i TVP Polonia. Na czas Euro 2020 dołączy do nich także kanał TVP 4K, który pokaże mecze w wysokiej rozdzielczości i z wykorzystaniem HDR-u.

Został rok, by przygotować się na odbiór DVB-T2/HEVC

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami, to już 30 czerwca 2022 roku DVB-T2 będzie obowiązującym standardem nadawania cyfrowej telewizji naziemnej w Polsce. Innymi słowy: aby odbierać nadawane w tej formie kanały, będzie potrzebny odpowiedni odbiornik: telewizor z wbudowanym tunerem DVB-T2/HEVC lub zewnętrzne urządzenie wyposażone w taki właśnie moduł. Dobra wiadomość jest taka, że prawie wszystkie modele TV wyprodukowane po roku 2017 są kompatybilne z tym nowym standardem.

Możliwe więc, że oglądanie telewizji w wyższej jakości i dostęp do większej liczby kanałów nie będzie wiązał się dla ciebie z żadnym wydatkiem. To ważna informacja, szczególnie, że – jak powiedział prezes zarządu Emitel S.A. Andrzej Kozłowski – „telewizja naziemna jest od wielu lat najpopularniejszą platformą odbioru sygnału telewizyjnego w Polsce”. Czy ty też korzystasz z tej opcji?

Źródło: Emitel, Telewizja Polska

