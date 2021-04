Pierwsze telewizory na rok 2021 już są dostępne na polskim rynku. Przejrzeliśmy oferty czołowych producentów i wybraliśmy kilka serii, które mogą cię zainteresować.

Nowy telewizor to szansa na dostęp do najnowszych technologii i funkcji. Pierwsze modele z ofert na rok 2021 są już dostępne do kupienia za złotówki. Jeśli zastanawiasz się, którymi z nich szczególnie warto się zainteresować, to przygotowaliśmy krótkie podsumowanie. Sprawdź, co masz do wyboru.

Telewizory Samsung Neo QLED 4K i QLED 4K

Na polskim rynku zadebiutowały już na przykład flagowe telewizory Samsung Neo QLED z wyświetlaczami 4K, warstwą kropek kwantowych i podświetleniem Mini LED. Pierwsze zapewnia wysoką szczegółowość, drugie – wierne odwzorowanie kolorów, a trzecie – bardzo dobry kontrast. Najciekawiej z nich wszystkich prezentują się modele spod znaku QN91A, mające właściwie specyfikacje flagowców, a pozbawione są jedynie zewnętrznego One Connect Box (przez to są zdecydowanie tańsze). Oszczędniejszym polecamy natomiast serię QN85A. Jest bardzo podobna, a najważniejsze różnice to nieco węższe kąty widzenia i odrobinę słabszy system audio (wciąż to jednak 60-watowe głośniki 2.2.2, więc nie jest źle).



Samsung QN91A

Jeżeli nie zależy ci na wszystkich technologicznych nowinkach, to rozejrzyj się po modelach z linii QLED – bez „Neo”, a więc bez podświetlenia Mini LED. Najwyższa seria jest oznaczona jako Q80A i wchodzące w jej skład modele mogą cieszyć się sporą popularnością. Nadal oferują niezły kontrast, mają 60-watowe głośniki 2.2.2 i oferują porty HDMI 2.1, co czyni z nich dobre opcje dla graczy. Jeśli nie jesteś graczem, to może cię zadowolić seria Q67A. Telewizory spod tego znaku są pozbawione najnowszych technologii (i mają panele klasy 60 Hz), choć znalazł się na przykład HDR10+ Adaptive, dostosowujący obraz do warunków oświetleniowych w pomieszczeniu.



Samsung Q67A

Telewizory dla miłośników sztuki – Samsung The Frame

Dla wielbicieli sztuki powstały natomiast telewizory Samsung The Frame. Ich nowe wersje – oznaczone jako LS03A – są smuklejsze od swoich poprzedniczek i mają więcej pamięci na zdjęcia czy obrazy. Także w tym przypadku mówimy o QLED-ach, co w połączeniu z HDR10+ przekłada się na to, że patrzy się na nie naprawdę dobrze. Oczywiście najważniejszym ich elementem jest Tryb Sztuka, w którym aż trudno odróżnić je od faktycznego obrazu w ramce. Wiele osób potraktuje je jedynie jako ciekawostkę, ale na pewno warto podkreślić, że takie urządzenia też znajdują się na naszym rynku.



Samsung LS03A

Telewizory 4K dla Kowalskiego – Samsung i LG

Tymczasem rzućmy okiem na telewizory z niższej półki. W przypadku firmy Samsung warto zwrócić uwagę przede wszystkim na serię AU8000. To taki dobry telewizor dla zwykłego użytkownika. Bez wodotrysków i w dobrej cenie. Oczywiście 4K, HDR, porty HDMI 2.0 i funkcjonalny Smart TV to cechy, na jakie jak najbardziej można liczyć. Z ciekawostek – jest nawet Tryb Filmowca, w którym filmy prezentują się zgodnie z wizją ich twórców.



Samsung AU8000

Alternatywą ze stajni LG jest seria UP8100. Ceny są minimalnie wyższe, ale za to można liczyć na więcej funkcji gamingowych. Jest też wspomniany wyżej Tryb Filmowca, jak również niewspomniany, ale obecny system Smart TV. To ciekawa oferta dla „Kowalskiego”, który nie zamierza wydawać zbyt dużej kwoty na telewizor, ale nie chce też brać „czegokolwiek”.



LG UP8100

Telewizory dla graczy – LG NANO 4K

Nieco wyżej niż wspomniane przed momentem UP8100 plasują się telewizory LG NANO 86 i NANO 91. To telewizory, którymi zainteresować powinni się przede wszystkim gracze. Mają wyświetlacze klasy 120 Hz, mają porty HDMI 2.1 (z obsługą eARC, VRR i ALLM) i mają też szereg funkcji optymalizujących obraz pod kątem gier. O jakość dbają nie tylko dobre panele, ale też procesory Alpha 7-4 wykorzystujące sztuczną inteligencję. Ta wyższa seria może pochwalić się lepszymi głośnikami i zaawansowanym lokalnym ściemnianiem – w tej niższej tego brakuje.



LG NANO 86

Nowe telewizory OLED 2021 – od LG i Sony

Firma LG postanowiła sobie, że w 2021 roku uczyni telewizory OLED bardziej przystępnymi. Stąd właśnie zupełnie nowa seria A1 z panelami klasy 60 Hz i portami HDMI 2.0b (zamiast HDMI 2.1) oraz modele o tak małej przekątnej jak 48 cali (odnajdziemy go na przykład w serii C1 – z lepszym procesorem i czterema gniazdami HDMI 2.1). Pośrodku mamy jeszcze serię B1, a użytkownicy liczący na najwyższą jakość powinni zainteresować się serią G1. Te ostatnie telewizory mają panele OLED evo o wyższej jasności.



LG C1

Zerknij też na flagowy telewizor OLED 4K na rok 2021 z oferty Sony. Mowa o serii A90J, w której możesz liczyć na procesor ze sztuczną inteligencją, HDR w formatach Dolby Vision i HDR10, porty HDMI 2.1 oraz nowy system Google TV. Jeśli liczysz na najwyższą jakość to możesz wybierać właśnie między tymi modelami a serią G1 od LG.



Sony A90J

I jak? Udało ci się znaleźć coś dla siebie?

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD.

