Szykując się do pokazu nowych gier, Square Enix przygotowało miłą niespodziankę dla graczy. Trudno bowiem nie określić w ten sposób udostępnienia dwóch darmowych gier.

Gry Tomb Raider za darmo

Sporego szumu narobiło wczoraj Sony, które zapowiedziało aż 10 gier za darmo na konsole PlayStation. Również Square Enix zdecydowało się puścić oczko do graczy lubiących tego typu promocje. W tym przypadku mowa jednak o ofercie skierowanej do posiadaczy PC.

Udostępnione zostały gry Lara Croft and the Guardian of Light oraz Lara Croft and the Temple of Osiris. Dla przypomnienia dodajmy, iż są to poboczne odsłony serii Tomb Raider przygotowane przez studio Nixxes Software. Również zostały ciepło przyjęte, chociaż rozgrywka jest tu inna, w obydwu przypadkach mowa o połączeniu gry przygodowej i logicznej, a dodatkowo z akcją prezentowaną w widoku izometrycznym.

Co zrobić, aby zdobyć wymienione gry? Potrzebne będzie konto w serwisie Twitter. To właśnie tam trzeba dodać do obserwowanych profil Square Enix, a także odpowiedzieć na poświęcony promocji wpis krótkim #SquareEnixPresents. Osobom spełniającym te kryteria wydawca roześle stosowne wiadomości.

Square Enix szykuje się do pokazu gier

Trzeba przyznać, że wybrano świetną formę promocji pokazu Square Enix Presents. Zostawiając już darmowe gry, odbędzie się on dziś wieczorem i powinien być całkiem owocny.

Nikt nie robi większej tajemnicy z tego, co zostanie zaprezentowane. Będzie to między innymi nowe Life is Strange, ale pojawią się też wątki poświęcone Outriders, Marvel’s Avengers, Balan Wonderworld czy właśnie serii Tomb Raider.

