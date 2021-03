Inicjatywa Play at Home nie jest nowa, ale wydaje się, że dopiero teraz odbije się szerszym echem. To właśnie w jej ramach szykuje się spore rozdawnictwo.

10 gier za darmo na konsole PlayStation

W tym roku Play at Home powróciło wraz z udostępnieniem za darmo Ratchet & Clank (wciąż można z tej oferty skorzystać). Już wtedy zapewniano, że posiadacze konsol PlayStation mogą szykować się na kolejne darmowe gry, ale nikt nie przypuszczał, że będzie ich aż tyle.

Właśnie ujawniono, że w kolejce czeka następne 10 darmowych gier. Zainteresowani będą mogli pobierać je od 25 marca. Przez dość długi czas, bo do 22 kwietnia.

Abzû

Enter the Gungeon

Rez Infinite

Subnautica

The Witness

Astro Bot Rescue Mission

Moss

Thumper

Paper Beast

Nowe informacje o #PlayAtHome! PlayStation oferuje 10 gier do ściągnięcia bez dodatkowych opłat tej wiosny. W tym gry indie na PS4, gry na PS VR i Horizon Zero Dawn.



Więcej informacji znajdziecie tutaj: https://t.co/N7dTHZWydH pic.twitter.com/gfLg2ny9Mk — PlayStation Polska (@PlayStationPL) March 17, 2021

Horizon: Zero Dawn Complete Edition za darmo

Jakimś trafem nie widzicie na powyższej liście niczego interesującego? Być może dostrzegliście, że obejmuje ona 9 pozycji. Na deser Sony zostawiło sobie i graczom Horizon Zero Dawn i to w wydaniu Complete Edition. Tutaj bezsprzecznie mowa o tytule, którego nie trzeba przedstawiać ani szczególnie rekomendować, to ścisłe grono najlepszych gier, jakie ukazały się na konsole PlayStation 4.

Zainteresowani? Odnotujecie, iż w tym przypadku obowiązują inne ramy czasowe. Horizon Zero Dawn Complete Edition będzie można pobierać od 19 kwietnia do 14 maja.

Jest jeszcze jedna dobra wiadomość. Na powyższych 10 darmowych grach nie koniec. Sony szykuje kolejne, więcej informacji producent poda w przyszłości.

