Epic Games przedstawiło porcję ciekawych statystyk dotyczących sklepu Epic Games Store. Wyjaśniona została również kwestia darmowych gier, która bardzo interesuje wielu graczy.

Z Epic Games Store korzysta 230 milionów użytkowników

Podsumowanie minionego roku na Epic Games Store to już tradycja, którą właściciele sklepu nadal podtrzymują. Także tym razem chwalą się konkretnymi liczbami. Ta najważniejsza to 230 mln. Właśnie tylu użytkowników ma aktualnie Epic Games Store. Tym samym można mówić o kolejnym dużym wzroście - o 36 mln względem poprzedniego zestawienia. Maksymalna liczba użytkowników aktywnych jednego dnia zanotowana w 2022 r. wyniosła 34,3 mln.

Epic Games Store od samego początku swojego istnienia przyciąga darmowymi grami, które są rozdawane co tydzień, a niekiedy także dodatkowo w akcjach specjalnych. W zeszłym roku udostępniono 99 darmowych gier o łącznej wartości 2240 dolarów (w oparciu o ceny w USA). O tym, jak bardzo rozdawnictwo jest kuszące może świadczyć fakt, iż gracze odebrali łącznie prawie 700 mln bezpłatnych kopii przygotowanych tytułów.

rozwiń

Czy Epic Games Store zrezygnuje z darmowych gier?

Plany rozwoju Epic Games Store na 2023 r. skupiają się głównie na kwestiach technicznych. Ujawniona lista priorytetów obejmuje przede wszystkim zwiększenie wydajności programu uruchamiającego i skrócenie czasów ładowania gier, obsługę usług abonamentowych wydawców zewnętrznych oraz centra zawartości, które obok stron produktu mają stanowić miejsce, w którym wydawcy będą mogli udostępniać użytkownikom informacje o swoich produktach.

Gdy na Epic Games Store ruszał program darmowych gier pojawiały się głosy, że nie może on on potrwać zbyt długo. Jak jednak widać, obowiązuje do dziś i przynajmniej przez pewien czas taki stan rzeczy nie ulegnie zmianie. Epic Games potwierdziło, że również w 2023 r. będzie kontynuować program cotygodniowych darmowych gier dla użytkowników sklepu Epic Games Store.

„Na koniec pragniemy potwierdzić, że w 2023 r. będziemy kontynuować program cotygodniowych darmowych gier!”

Będąc przy darmowych grach warto wspomnieć, że aktualnie oferowana jest przygodówka Call of the Sea. Zainteresowani mogą przypisywać ją do swoich kont do 16 marca. Tego dnia w jej miejsce pojawi się turowa strategia Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War.

Źródło: Epic Games