Dying Light: The Beast za darmo? To trzeba wiedzieć

Techland zapowiedział nową grę – Dying Light: The Beast. W nowej odsłonie powróci znany z pierwszej części Kyle Crane. Niektórzy gracze otrzymają ten tytuł bez dodatkowych opłat. Oto co trzeba wiedzieć.

Dying Light: The Beast doczekało się zapowiedzi w trakcie Gamescom Opening Night Live 2024. Produkcja ta miała być pierwotnie DLC do Dying Light 2, lecz projekt niejako wymknął się spod kontroli i rozrósł do rozmiarów samodzielnej gry, której przejście zajmie ok. 18 godzin. Pojawi się również zupełnie nowa mapa.

Dying Light: The Beast za darmo?

Niektórzy gracze otrzymają Dying Light: The Beast bez dodatkowych opłat. Mowa o tych, którzy posiadają Dying Light 2: Stay Human Ultimate Edition. Jeśli posiadasz taką wersję – otrzymasz Dying Light: The Beast za darmo.

Jeśli nie posiadasz Dying Light 2: Stay Human Ultimate Edition, ale planujesz zakup, to wiedz, że niebawem stanie się to niemożliwe. Techland informuje bowiem, że Ultimate Edition zostanie wycofane ze sprzedaży. Na zakup jest czas do dnia 30 września 2024 r.

Premiera nowego Dying Light

Dying Light: The Beast zmierza na konsole PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz na PC. Nie jest znana konkretna data premiery. Bez wątpienia cieszy powrót bohatera pierwszej części Dying Light, który pokaże teraz swoje nowe moce.

"Nazywasz się Kyle Crane i jesteś legendarnym bohaterem Harran. Byłeś więziony i prowadzono na tobie eksperymenty przez ponad 10 lat, ale w końcu udało ci się uciec! Poluj na swoich oprawców w zupełnej nowej lokacji, Castor Woods, pomagając przy tym ludziom w potrzebie. Odkrywając kolejne kawałki układanki, szybko dowiesz się, że gra toczy się o znacznie większą stawkę, niż początkowo zakładałeś…" – czytamy w opisie gry na oficjalnej stronie. Brzmi zachęcająco, prawda?

Źródło: Techland