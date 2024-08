Czy właśnie tak wygląda przyszłość gier? Google pokazuje do czego zdolne jest AI. Silnik oparty na modelu neuronowym potrafi wygenerować grywalną wersję kultowej strzelanki – Doom.

Doom to fenomen. Można godzinami rozpisywać się na temat wpływu rzeczonej produkcji na cały gatunek strzelanek. Można też przypomnieć o zadziwiających projektach mających na celu uruchomienie gry na rozmaitych “platformach”: czy to na teście ciążowym, czy na kalkulatorze. Wreszcie Doom działający na kosiarce oraz Doom uruchomiony na bakteriach.

Eksperymentowanie z grą Doom

Warto odnotować fakt, że Doom staje się obiektem rozmaitych eksperymentów. Swego czasu sprawdzono, jak GPT-4 gra w Doom, a teraz zespół inżynierów z Google idzie o krok dalej. Za pomocą GameNGen – pierwszego silnika gry w całości opartego na modelu neuronowym – zasymulowano rozgrywkę w legendarnej strzelance.

Jak działa GameNGen? W praktyce występują tutaj dwa modele AI: pierwszy z nich rozpoczyna rozgrywkę w Doom w celu zgromadzenia informacji, wszak trzeba czymś zasilić GameNGen. Następnie wspomniany GameNGen, napędzany Stable Diffusion v1.4, odczytuje te dane i na ich podstawie tworzy zupełnie nowe środowisko w czasie rzeczywistym.

“GameNGen może interaktywnie symulować klasyczną grę DOOM z szybkością ponad 20 klatek na sekundę na pojedynczym TPU. Przewidywanie następnej klatki osiąga PSNR na poziomie 29,4, co jest porównywalne ze stratną kompresją JPEG.” – czytamy w opisie eksperymentu.

Rewolucja w grach dzięki sztucznej inteligencji?

Jest to raczkująca technologia. Co więcej, Doom nie jest grą tak zaawansowaną jak współczesne produkcje z segmentu AAA (i pewnie dlatego jest wspaniałą bazą do eksperymentów). Jednak sam fakt, że formalnie da się wygenerować w czasie rzeczywistym nowy poziom w grze, jest zdumiewający.

AI w grach to temat rzeka. Otrzymujemy coraz więcej sygnałów, które świadczą o tym, że temat sztucznej inteligencji w wirtualnej rozrywce nie ucichnie, a wręcz będzie o nim coraz głośnej.

Źródło: Tom's Hardware