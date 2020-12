Pieniądze od zawsze rządziły światem, nigdy nie brakowało też osób zdobywających je wbrew prawu. Okazuje się, że obecnie łakomym kąskiem przestępców są konsole PlayStation 5.

Napad na ciężarówkę z PlayStation 5. Do napadu stulecia daleko, ale i tak się opłaca

O wielkich problemach z dostępnością PlayStation 5 powiedziano i napisano już wiele. Pojawiają się również doniesienia o oszustwach związanych z nową konsolą. Wystawianie w ogłoszeniach zdjęć zamiast sprzętu to znana nie od dziś metoda stosowana przy pożądanym i niedostępnym sprzęcie, jednocześnie dość prosta w realizacji. Zdecydowanie więcej wysiłku wymaga napad, zwłaszcza tzw. rollover.

Krótkie wyjaśnienie. Polega to na kradzieży rzeczy przewożonych ciężarówką/busem, tyle tylko, że w momencie gdy pojazd się przemieszcza. To również nie nowość, na poniższym materiale wideo możecie zobaczyć nagranie przedstawiające ten rodzaj przestępstwa. The Times przypomina teraz o nim nie bez przyczyny. Tylko w tym roku w Wielkiej Brytanii odnotowano już kilkadziesiąt takich kradzieży, a najwięcej będzie ich właśnie w tym miesiącu.

Powodem jest rzecz jasna okres świąteczny i więcej dostaw do sklepów. Łakomy kąsek to w omawianym kontekście elektronika. Brytyjska policja mówi o komputerach, smartfonach, telewizorach oraz przywołanych w tytule konsolach PlayStation 5. Trudno przypuszczać, aby kradzieży powyższego typu dopuszczali się gracze wyjątkowo spragnieni nowej konsoli. Chodzi o łup, który można będzie odsprzedać powyżej rynkowej wartości.

Dlaczego przestępcy decydują się z pozoru na trudniejszy wariant i kradzież z pojazdu w trakcie jazdy? Bo pozwala to uniknąć większych dla nich problemów, które napotykane są w innych miejscach, np. kamery czy ochrona. Dodatkowo nie podejmują ryzyka w ciemno, zazwyczaj współpracują z kimś, kto ma stosowną wiedzę.

„Ktoś musi wiedzieć, kiedy i gdzie jest dany pojazd. To nie może być przypadkowe, nie zamierzasz atakować pojazdu nie wiedząc, że to się opłaci. Ktoś zrobił coś takiego [ujawnił stosowne informacje - przyp. red.].” - Chrys Rampley, były pracownik Road Haulage Association

Zakup PlayStation 5 to wciąż nie lada sztuka

Niewiele wskazuje na to, aby rynek szybko nasycił się nową konsolą Sony. Cały czas jej brakuje i zakup graniczy z cudem. Wprawdzie obiecano większą partię dostaw jeszcze przed końcem roku, ale zapewne i to nie wystarczy dla wszystkich chętnych. Konsol Xbox Series X może brakować aż do kwietnia, trudno sądzić, że w przypadku PlayStation 5 będzie dużo lepiej (jeśli w ogóle). Nawet jeśli Sony zadba o więcej egzemplarzy to zainteresowanie PlayStation 5 też jest przecież większe.

Kupiliście już? Polujecie z nadzieją na jak najszybsze powodzenie czy może spokojnie czekacie na szerszą dostępność?

Źródło: The Times, On Demand News

