Jaki jest najśmieszniejszy sprzęt dla graczy? Kandydatów na pewno byłoby sporo, ale duże szanse na wygraną ma nowa propozycja firmy TeamGroup – producent zaprezentował… dysk SSD z chłodzeniem wodnym AiO.

Spora część z Was pewnie w ogóle nie kojarzy firmy TeamGroup. Warto jednak o niej wspomnieć - producent ostatnio zorganizował wirtualną konferencję, na której pochwalił się nowymi sprzętami na graczy. Największe zainteresowanie wzbudziły tutaj dyski TeamGroup Cardea Liquid II.

TeamGroup prezentuje dysk SSD z chłodzeniem wodnym AiO

Modele TeamGroup Cardea Liquid II zaliczają się do dysków M.2 PCIe, więc teoretycznie mamy do czynienia ze sprzętem dla wymagających klientów (póki co mowa o prototypowej konstrukcji, więc nie znamy ani specyfikacji, ani tym bardziej osiągów).

W zasadzie nie byłoby tutaj nic dziwnego, gdyby nie zastosowane chłodzenie – producent zamontował na dysku zestaw AiO ze sporą bloko-pompką i aluminiową chłodnicą ze 120-milimetrowym wentylatorem. Jak przystało na sprzęt dla graczy, całość przyozdobiono podświetleniem RGB LED. Całość wygląda... dosyć oryginalnie.

Fakt, topowe dyski SSD PCIe potrafią się mocno nagrzewać i producenci zwykle stosują tutaj pokaźne radiatory, ale jeszcze nikt nie wpadł na pomysł montażu zestawu AiO. Obawiamy się, że to raczej tzw. przerost formy nad treścią i chęć wyróżnienia się na tle konkurencji. Przynajmniej nie jest nudno :-).

Więcej szczegółów na temat dysków TeamGroup Cardea Liquid II mamy poznać w nadchodzących miesiącach. Bylibyście chętni na zakup takiego wynalazku?

Źródło: TeamGroup