Ciekawy wygląd, dobra wydajność i kompaktowe rozmiary. Możemy oczekiwać także niższej ceny. Dyski Patriot PXD mają szansę odnieść spory sukces.

Dyski SSD ewoluują i oferują coraz lepszą wydajność. Przyspieszają także dyski zewnętrzne – dobrym tego przykładem są modele Patriot PXD, które mają szansę zainteresować wymagających klientów.

Patriot PXD - wydajne dyski zewnętrzne w kompaktowej obudowie

Nowe dyski Patriota wyróżniają się aluminiową obudową, która nie tylko nadaje ciekawego wyglądu, ale też zabezpiecza nośnik przed uszkodzeniami. Modele PXD mają wymiary 10 x 3 cm i ważą zaledwie 35 gramów, więc bez problemu zmieszczą się do kieszeni.

W rzeczywistości mamy do czynienia z czymś pomiędzy wewnętrznym a zewnętrznym dyskiem. Producent zastosował tutaj nośnik SSD M.2 pod PCI-Express 3.0 x4, który komunikuje się za pomocą portu USB 3.1 10 Gb/s – deklarowane transfery sięgają 1000 MB/s (dla odczytu i zapisu), więc powinny spełnić oczekiwania wymagających klientów.

Warto dodać, że modele PXD sprawdzą się nie tylko w komputerach PC i Mac, ale też w konsolach PlayStation 4 czy Xbox One X. W zestawie znajdują się dwa przewody – USB typ C do USB typ A oraz USB typ C do USB typ C.

Dyski Patriot PXD trafią do sprzedaży 12 czerwca, a sugerowane ceny to odpowiednio:

Patriot PXD 2 TB - ok. 1349 PLN

Patriot PXD 1 TB - ok. 799 PLN

Patriot PXD 512 GB - ok. 499 PLN

Trzeba przyznać, że na tę chwilę ceny wyglądają całkiem nieźle (szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę osiągi). Wiemy jednak, że mają one spadać wraz z kursem dolara.

Źródło: Patriot

